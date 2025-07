Oven

Tudi danes boste zelo zmedeni. Pred vami je eno napornejših obdobij na čustvenem področju. Ne podlezite pritiskom! Poslušajte svoje srce, ne verjemite vsem obljubam. Naivnost z vaše strani je zagotovo mogoča. Vezani boste danes že srečnejši. Partner vas bo v večernih urah presenetil.

Bik

Nesrečni boste zaradi partnerja. Zdelo se vam bo, da si ne utegne vzeti časa za vas in da ne izpolni vaših potreb. Če slutite, da razume vajino razmerje kot nekaj samoumevnega, je zagotovo čas za streznitev. Samski se boste ujeli v mrežo preteklosti. Nekdo se vam bo skušal približati, vi pa ga ne boste spustili blizu.

Dvojčka

Situacija na ljubezenskem področju vam krati spanec. Če boste ravnali preudarno, vas zagotovo čaka sreča. Zavedajte se, da je partner z vami z razlogom, zato ljubosumje ni rešitev. Poskrbite, da bodo preživete ure zares posebne in polne ljubezni. Tako bo tudi strah odveč. Samski boste zadržani, malo potrpežljivosti ne bo odveč.

Rak

Skupinske aktivnosti, srečanja s prijatelji in potovanja so vsekakor dobre stvari. Izrazili se boste v najboljšem. Drugi bodo navdušeni nad vašimi idejami. Kot moder veteran morate vedeti, da večino priložnosti pride prikrito s trdim delom in disciplino. Spoznali boste osebo, s katero se boste zapletli.

Lev

Zvezde vam pravijo, da pazite na bogastvo, čeprav ne na materialnem nivoju. Tudi ljudje so lahko skriti zaklad. Nekdo, ki ga sicer dobro poznate, bo danes nepričakovano čudovit, če boste ostali odprti in fleksibilni. Na koncu se bo lahko razvilo dobro in presenetljivo razmerje z osebo, za katero si niste misli, da bo kdaj del vašega življenja.

Devica

Prijateljstvo bo postalo bolj močno in globoko. Mirno se prepustite temu odnosu, brez pričakovanj in strahu, kajti ni izključeno, da bo vajino druženje preraslo v ljubezensko zvezo. Ne prehitevajte dogodkov in sprejmite okoliščine, ki vam ali drugi strani še onemogočajo, da bi prekoračili tanko črto med prijateljstvom in ljubeznijo.

Tehtnica

Včasih je težko izpovedati čustva, potem pa nenadoma vse naenkrat pride ven. To bo za vas trenutno velik izziv. Poskusite premagati strah in povejte vse, kar že nekaj časa zadržujete v sebi. Ko vas bodo prosili za mnenje, to storite direktno in brez razmišljanja, da boste koga razočarali.

Škorpijon

Žive in čudovite sanje bodo lahko vir vašega navdiha za vaše prihodnje projekte. Skozi ves dan boste nadvse veseli in optimistični, vaše navdušenje se bo nadaljevalo. Uspešni boste tako pri karieri kot razmerjih. Ne bodite presenečeni, če bodo prijatelji in sodelavci želeli vašo pomoč in navodila.

Strelec

Vaša želja po ljubezni in pripadnosti, po lepoti in užitku bo močna in lahko boste delovali na podlagi občutkov in kreativnih impulzov. Vse bo bolj preprosto. Preprosto boste lahko govorili o vaših osebnih potrebah in željah, a to le samo, če se boste potrudili. S partnerjem bosta v tem primeru bolj povezana.

Kozorog

Danes bo idealen čas, da izrazite vaša čustva, saj že veste, da boste dobili prijazen odziv. Situacije, ki bodo nastale, bodo trajne. Vaša glava in srce bosta končno na isti strani in stvari boste poskusili obdržati v novem stanju. Sprejmite ljubezen in srečo, ki bosta prišli v vaše življenje.

Vodnar

Poslovni načrti se ne bodo odvijali na predviden način. Dogovori se bodo spreminjali, poslovni partnerji pa bodo odstopali od že sprejetih zamisli. Če boste podpisovali pogodbe, bodite še posebej previdni. Vaša sporočila bodo nejasna in ne boste dojeli smisla naloge, saj boste dobivali napačne in nepopolne informacije.

Ribi

Obdajala vas bo precej negativna energija, ki bo danes povzročila veliko valov, a toplo pozdravite vsako pomoč, ki vam bo ponujena. Delite vse, kar boste le lahko. Diplomacija vas bo pripeljala dlje, kot vsiljevanje pogledov na svet. Raje se odločite za miren pogovor, ne zahtevajte stvari.