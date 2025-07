Akumulatorski vrtalni vijačnik, ki je premaknil letalo – in navdihnil svet

Znanstvenik in ustvarjalec vsebin na YouTubu Niklas Kolorz je v sodelovanju s priljubljeno blagovno znamko PARKSIDE, ki je pri nas na voljo v trgovinah Lidl, pokazal, da so meje pogosto le priložnost, da jih presežemo, ter da je z domišljijo, drznostjo in zmogljivim orodjem mogoče prav vse.

V svetu, kjer sta orodje in domišljija najmočnejši par, se je zgodil trenutek, ki je presegel vsa pričakovanja – edinstven DIY podvig PARKSIDE »THE PULL« .

Moč, ki podira rekorde

V podvigu je bil na preizkus postavljen Akumulatorski vrtalni vijačnik PPBSSA 12 A1 PARKSIDE PERFORMANCE – orodje, ki je dobesedno premaknilo več kot 300-tonsko potniško letalo Airbus A380. Z enim samim polnjenjem baterije in z odločnim da vsemu, kar se zdi nemogoče, je nalogo opravil brez težav in se s tem vpisal v Guinnessovo knjigo svetovnih rekordov. Niklas Kolorz s certifikatom Guinnessove knjige rekordov Foto: LIDL

Ko orodje postane nekaj več

Če spadate med tiste, ki se znajdejo z brusilnikom, žago ali vrtalnikom, potem veste, da ni vseeno, kaj držite v roki. Orodje mora biti zanesljivo, zmogljivo in kakovostno, zagotovo pa ne škodi, če po vrhu vsega premika še letala.

Kompaktni 12V akumulatorski vrtalni vijačnik PARKSIDE PERFORMANCE ponuja vse našteto. Brezkrtačni tristopenjski motor. 80 Nm navora. Kovinska glava. Robustno aluminijasto ohišje. In baterija, ki zdrži dlje kot marsikatera sobotna motivacija. Vrtanje v kovino, les ali beton? To je šele začetek.

Si upaš? Zmoreš to!

»THE PULL« ni bil zgolj eksperiment, temveč dosežek, ki nas navdahne, da se vprašamo "Zakaj pa ne?".

Skrbno načrtovan podvig DIY je nastal v sodelovanju s strokovnjaki z različnih področij in Tehnično univerzo v Darmstadtu, ki je zasnovala vse potrebno za izvedbo. S PARKSIDE PERFORMANCE 12V akumulatorskim vrtalnim vijačnikom v glavni vlogi podvig priča o miselnosti za znamko PARKSIDE, ki kupcem s svojim sloganom Zmoreš to! sporoča, da lahko vsak domači mojster z dobrim orodjem, malce domišljije in drznosti doseže nekaj izjemnega.

Sodnica Guinnessove knjige rekordov preverja postavitev. Foto: LIDL

Nepogrešljivo orodje za domačo delavnico

Najlepši del? Ta izjemna moč ni rezervirana za industrijo ali profesionalce. Orodje PARKSIDE je dostopno, zanesljivo in ustvarjeno za vse, ki radi ustvarjajo, popravljajo ali nadgrajujejo.

Ne glede na to, ali imate delavnico v garaži, kleti ali na balkonu, je pomembno le, da imate orodje, ki vam stoji ob strani. In če je vrtalnik sposoben premakniti letalo, potem bo brez težav kos tudi vašemu naslednjemu projektu.

Akumulatorski vrtalni vijačnik PPBSSA 12 BF24 A1 bo to poletje na voljo v Lidlovih trgovinah v Nemčiji, Franciji, na Poljskem, Češkem, Slovaškem, v Belgiji, Španiji in Italiji.

Foto: LIDL

"ZMOREŠ TO!" – več kot slogan

V svetu PARKSIDE ni prostora za besede "Ne da se". Vse je mogoče, če imate pogum, domišljijo in pravo orodje. Zato Zmoreš to! ni le slogan. Je način razmišljanja.

Priznajmo: pogledati v oči največjemu potniškemu letalu na svetu, prijeti vrtalnik in reči "Gremo", ni norost. To je zmagovalna miselnost mojstrov in mojstric, ki si upajo.

Ustvarjajte zgodbe, ki navdihujejo

Če vas je kdaj zamikalo ustvariti nekaj večjega, boljšega, drugačnega, potem že veste: ne gre le za orodje. Gre za tisti občutek, ko vijak lepo sede. Ko z dlanjo pobožate sveže obrušeno površino. Ko prvič brez zatikanja zaprete predal. In ko pogledate končano delo ter si rečete: "To sem pa jaz naredil/-a."

PARKSIDE je vaš zanesljivi sopotnik na poti DIY. Prepričajte se sami.