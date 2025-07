Pevka July Jones, ki smo jo nazadnje spremljali na letošnjem izboru Ema , je po desetih letih življenja v Združenem kraljestvu dobila britansko državljanstvo. Veselo novico je delila s svojimi sledilci na družbenih omrežjih in izpostavila, da ne more opisati, kako hvaležna je.

"Po desetih letih sem končno dobila britansko državljanstvo," je pod vrsto fotografij, ki jih je objavila na omrežju Instagram, zapisala vidno navdušena slovenska pevka, ki je za uraden prejem certifikata o državljanstvu oblekla kostim z zastavami in barvami Združenega kraljestva. "Sem sem prišla pri 16 letih kot 'dojenček' z velikimi sanjami. Leta sem igrala na ulici, gradila od nič in se oblikovala v osebo in umetnico, kakršna sem danes," je pojasnila 26-letnica.

V nadaljevanju je izpostavila, da je bilo "biti prisiljenec večinoma časa zanič", saj so jo ves čas opominjali na to. "Včasih sem imela občutek, da se moram bolj potruditi, da bi me enačili s prijatelji, ki so imeli več sreče, ker so se rodili drugje. Nekaj časa je trajalo, da sem se zaljubila v to potovanje. Kljub temu se počutim tako srečno, da sem odraščala v okolju, ki mi je omogočilo rast, izražanje in biti to, kar sem. Takšna svoboda je pomembna in pogosto jo jemljemo za samoumevno," je dodala v obsežnem zapisu.

Ko je na ministrstvu za notranje zadeve prejela državljanstvo, je bila ganjena. "Ponosna sem na svoje korenine in še bolj ponosna na pot, ki me je pripeljala sem. Biti Evropejec in Britanec je vsekakor moja najljubša kombinacija. Hvala vsem mojim prijateljem, ki ste bili del te poti. Vi ste vsekakor moj dom," je sklenila July Jones, katere pravo ime je Julija Aljaž.

Selitev v London zaradi občutka nesprejetosti

Ko je na ministrstvu za notranje zadeve prejela državljanstvo, je bila ganjena. Foto: Ana Kovač Svojo pot, ki jo je iz Slovenije vodila v tujino, je pevka pred leti opisala že v intervjuju za Siol.net, ko nam je zaupala, da se je pri 15 letih preselila v ZDA, pri 18 letih pa v London. Eden od odločilnih razlogov za selitev je bilo vedenje, da je tukaj kot javno deklarirano homoseksualko ne bodo sprejeli. "Ko sem bila stara 18 let in sem to povedala doma, sem sicer že živela v Londonu, a me doma niso sprejeli. Takrat sem želela iz Slovenije, ker se mi je zdelo, da se tukaj ne pogovarjamo toliko o tej sceni. LGBT ni glavna tematika ničesar, še zdaj se mi zdi, da ni dovolj v medijih. Še zdaj bi se počutila nelagodno hoditi okrog," je dejala leta 2023.

Jones smo nazadnje spremljali na letošnjem nacionalnem evrovizijskem izboru, ko se je njena pesem New Religion uvrstila med najboljši dve, nato pa je slavil Klemen Slakonja. Na Emi je sodelovala tudi leta 2022 in se s pesmijo Girls Can Do Anything prav tako uvrstila v finale.

Preberite tudi: