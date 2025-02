Kot je znano, je bila zmagovalna skladba Eme 2025 izbrana v dveh krogih glasovanja – v prvem krogu je glasovalo pet petčlanskih žirij.

Petčlanske žirije so sestavljali:

- žirija glasbenih izvajalcev, ustvarjalcev in producentov (Gregor Ravnik, Rok Lunaček, Kris Guštin, Karin Zemljič, Neža Buh - Neisha),

- televizijska žirija (Dajana Makovec, Juš Hrastnik, Leila Aleksandra Jelić, Rok Smolej, Anže Škrube),

- radijska žirija (Jernej Sobočan, Gregor Stermecki, Urša Mravlje, Jana Morelj, Melani Mekicar),

- žirija ljubiteljev evrovizijske popevke (Jan Vehar, Metka Dolanc, Rene Dopler, David Sopotnik, Boštjan Smrekar),

- žirija mednarodnih spletnih vplivnežev na področju Pesmi Evrovizije (Adam Mc Callig, Sanja Daić, Alesia Michelle, William Lee Adams, Jan Bors).

Žirije so v drugi krog z najvišjim seštevkom ocen, 51 točkami, poslale Klemna, ki se je predstavil s pesmijo How Much Time Do We Have Left, kjer se je v superfinalu pomeril z July Jones, ki mu je konkurenco predstavljala s pesmijo New Religion in ji je peterica žirij namenila 50 točk.

Koliko glasov je prejel posamezen superfinalist?

V drugem krogu oziroma superfinalu sta se skladbi predstavili ponovno, med njima je bila zmagovalna skladba izbrana izključno z glasovanjem javnosti prek stacionarnih in mobilnih telefonov. Gledalci so izbrali Klemenovo balado.

Zdaj je znano tudi, da je v drugem krogu Klemen od občinstva prejel 8.895 glasov, kar je 66,9 odstotka vseh. Drugouvrščena July Jones pa je prejela 4.400 oziroma 33,1 odstotka glasov, je sporočila Televizija Slovenija. Skupaj je bilo tako oddanih 13.295 telefonskih glasov.

Znano je tudi število gledalcev letošnje Eme

Kot so še sporočili z RTV Slovenije, si je prenos Eme v povprečju ogledalo 10,7 odstotka oziroma 206.500 gledalcev. To predstavlja 24-odstotni delež takratnih gledalcev televizije. Najvišjo gledanost je prenos dosegel ob 20.20, ko je TV SLO 1 spremljalo 13,9 odstotka oziroma 267.900 gledalcev, so zapisali.

Tudi mlajše občinstvo je Emo 2025 spremljalo v velikem številu, saj je bilo v skupini 15–34 let skoraj sedemkrat več gledalcev, kot jih sicer spremlja TV Slovenija 1 v tem terminu v januarju 2025, so še sporočili z nacionalne televizijske hiše.

Kot so še sporočili, si je vsaj minuto letošnje Eme ogledalo kar 514.000 posameznikov, starejših od štirih let. Izbor za Pesem Evrovizije je na spletnih platformah rtvslo.si in RTV 365 dosegla 329.000 ogledov. Podjetje za raziskovanje gledanosti AGB Nielsen Media Research je raziskavo za RTV Slovenija izvedlo na panelnem vzorcu 450 gospodinjstev. Merili so gledanost oddaje v živo in z zamikom.

