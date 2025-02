V soboto zvečer smo dobili novega, že 30. predstavnika Slovenije na izboru Pesmi Evrovizije. To je postal igralec, pevec in voditelj Klemen Slakonja, ki na svoji evrovizijski poti nastopa samo kot Klemen.

Žirije in občinstvo je prepričal s skladbo How Much Time Do We Have Left, ki jo je posvetil svoji partnerki, igralki Mojci Fatur, in govori o soočanju njune družine z njeno težko boleznijo.

"Verjetno me bo pol države 'popljuvalo', ampak na srečo bodo bolj 'popljuvali' našega novega predstavnika," je še pred Emo napovedal eden od voditeljev, frontman skupine MRFY Gregor Strasbergar – Štras, in imel je prav.

Na družabnih omrežjih se je sprožil plaz komentarjev tako slovenskega občinstva kot evrovizijskih navdušencev iz drugih držav. Nekateri so z zmagovalcem zadovoljni, mnogo pa je tudi kritičnih, ki bi si želeli drugačen razplet. Veliko je navijačev za July Jones, drugo finalistko, sicer pa ima svoje podpornike prav vsak od tekmovalcev na sobotnem izboru.

Nastopi vseh letošnjih tekmovalcev:

Foto: Bojan Puhek

Še najbolj pa se spletni komentatorji strinjajo v eni točki – pohvali voditeljskemu paru, ki sta ga sestavljala Štras in Raiven. Ne le da sta vodenje izbora opravila dokaj suvereno, navdušila sta predvsem s skupno glasbeno točko – duetom svojih pesmi Zaljubila in Zažarim.

"Ta duet je bil boljši od vseh pesmi, ki smo jih slišali nocoj", "Onadva bi morala zmagati" in podobni komentarji so se vrstili ob njunem nastopu, ki sta ga izvedla med glasovanjem občinstva.

Navdušile so tudi preostale netekmovalne glasbene točke. Ana Soklič je zapela Silvijo, skladbo, s katero je leta 1998 na Emi nastopil Magnifico in z njo zasedel šele peto mesto, a je pesem nemudoma postala uspešnica.

S priredbo pesmi Tih deževen dan, prve evrovizijske skladbe iz samostojne Slovenije, pa so nastopili pevec skupine Jet Black Diamonds Urban Koritnik, Lea Sirk in pevec skupine LPS Filip Vidušin.