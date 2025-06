Eva Boto ostaja ena najprepoznavnejših slovenskih pevk, ne le zaradi svojega izjemnega glasu in glasbene poti, temveč tudi zaradi pristnosti, ki jo izžareva na odru in zunaj njega. Čeprav je od njenega nastopa na Evroviziji minilo že več kot desetletje, je še vedno pogosto omenjena kot najmlajša slovenska predstavnica, ki je stopila na evrovizijski oder. A Eva ni le pevka. Je oseba, ki stoji za tem, v kar verjame – tudi ko je neprijetno ali ko bi bilo lažje ostati tiho. To je pokazala tudi pred kratkim, ko se je v javnosti izpostavila v podporo svoji dolgoletni prijateljici in kolegici Niki Zorjan.

S pesmijo Verjamem, ki jo je leta 2012 na Evroviziji zapela skupaj s spremljevalnimi vokalistkami in pod okriljem izkušenih avtorjev, je takrat le 16-letna Eva ne le zastopala Slovenijo, ampak tudi v zelo mladih letih pokazala izjemno vokalno zrelost in emocionalno globino. Čeprav takrat ni prišla v veliki finale, je pustila močan pečat – tako doma kot tudi v tujini. Mnogi jo prav zaradi tega še vedno naslavljajo kot najmlajšo predstavnico na Eurosongu in to bo za vedno ostalo del nje.

Na Evroviziji je čutila bistveno manj pritiska, kot bi ga danes

Številni glasbeniki nastop na evrovizisjkem odru povezujejo z vrhuncem kariere, Eva Boto pa je takoj na začetku obula tako velike čevlje. "To je bilo res nekaj posebnega in mislim, da se takrat sploh nisem zavedala vsega dogajanja okoli sebe. Zagotovo sem čutila bistveno manj pritiska, kot če bi na Evrovizijo odpotovala danes."

Čeprav je od njenega nastopa na Pesmi Evrovizije minilo že več kot desetletje, je Eva Boto še vedno pogosto omenjena kot najmlajša slovenska predstavnica, ki je stopila na evrovizijski oder — takrat stara šele 16 let. Foto: Liam Toni Šironjič

Pojasnila je tudi, kako je bilo v tistem času, ko sta bila starša deležna ogromno telefonskih klicev z željo po sodelovanju, in ker sicer niso glasbena družina, so imeli kar nekaj težav z izbiro, na koga se obrnit, kako nadaljevati in s kom sodelovati. "Ne veš, kaj bi bilo prav. Jaz sem roko na srce iskala tudi sebe in prav je bilo, da sem poskusila z več različnimi ljudmi in sproti videla, kdo mi paše in kdo ne oziroma kdo ima res prave in iskrene namere in kdo morda ne."

Prvič javno spregovorila o odnosu z managerjem

Najbolj varno in sproščeno se pevka Eva Boto počuti zadnja tri leta, ko ima svoj bend, svojo ekipo, s katero se resnično lepo ujame in neizmerno uživa v ustvarjanju in nastopanju z njimi. Prvič je javno spregovorila tudi o odnosu, ki ga ima s Tomijem Puričem, vodilnim članom benda, ki je tudi njen manager in med drugim skrbi za nastope in smer, v katero gredo kot glasbeniki.

"Pričakovanja te pripeljejo do razočaranj. Z leti se stvari lotevam vse bolj brez pričakovanj," je povedala Eva Boto. Foto: Liam Toni Šironjič

Izpostavila je kar nekaj stvari, ki se v glasbeni industriji dogajajo, a se o njih premalo govori. Kljub temu pa vedno znova izpostavlja, kako srečna je, da lahko živi svoje sanje. "Jaz sem že kot majhna želela samo peti. To je bila moja želja, čeprav sta tudi starša morda mislila, da bo petje hobi in nekaj za zraven, da si bom poiskala službo, a sem se vseeno odločila za to pot. Zavedala sem se, da nisem izbrala najlažje poti, a ni mi žal."

Ena prvih, ki je brez zadržkov stopila v bran Niki Zorjan

V obdobju, ko je spor med Niko Zorjan in članoma dua Maraaya dvignil precej prahu na družbenih omrežjih, je bila Eva ena prvih, ki je brez zadržkov stopila v bran prijateljici Niki Zorjan – in to javno, z imenom in priimkom. Ni iskala pozornosti, ni poglabljala konflikta, temveč izrazila svojo podporo spoštljivo, jasno in iskreno. Pa jo je bilo strah, kakšen bo odziv in ali bo ta podpora morda prinesla kakšne posledice?

"Iskreno? Prav nič. Bolj sem se spraševala, zakaj nas je veliko, ki poznamo ozadje in ki podobne zgodbe spremljamo že dalj časa, pa vpleteni ne spregovorijo. Zakaj so tiho? To sem se bolj spraševala. Pa tudi, kaj bo rekla mama, a me je takoj poklicala in komentirala, da sem lepo zapisala." Ob tem pa poudarja, da nikakor ne gre za spodbujanje sovražnega govora ali za nespoštovanje druge strani. Izpostavila se je zato, ker je želela prijateljici podati podporo in tudi v Spotkastu je razložila, zakaj je ponosna na Niko Zorjan in kako ona vse to doživlja zdaj, ko zgodba vendarle dobiva epilog.

Eva Boto o Niki Zorjan: "Verjamem, da je v tej situaciji spoznala, kdo so tisti pravi ljudje, ki ji dejansko stojijo ob strani, ki ji pomagajo." Foto: Liam Toni Šironjič

Še vedno pa Eva Boto ostaja dekle, ki je najraje v udobnih oblačilih in brez ličil. Osrečujejo jo narava, njen kužek in seveda družina in prijatelji. Zelo tesno je povezana z Urošem in Tjašo Steklasa, Niko Zorjan, Ines Erbus, Davidom Amaro in še nekaterimi drugimi. Vedno znova se zaveda, da je med njimi res pravo prijateljstvo brez rivalstva in zavidanja. "Res si privoščimo, res smo veseli en za drugega in tega v tem svetu manjka," dodaja Eva.

"Ni me sram povedati kakšne stvari na glas"

Trenutno je v obdobju, za katerega sama reče, da se je v njem našla, da je našla, kaj je tisto, kar želi sporočati svoji publiki in konec koncev tudi sama sebi. "Zadnja leta si veliko bolj dovolim biti iskrena do sebe. Ni me sram pokazati svoje ranljivosti, svojih čustev, ni me sram povedati kakšne stvari na glas," pravi. Če ste jo nekoč lahko očarali z dobrim zrezkom pa bi jo zdaj v tem obdobju morali odpeljati na suši, ki ga preprosto obožuje. Poslušajte celoten pogovor.