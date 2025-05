"Nisem nikakršen suženj, ne trpim, nimam nikjer nobenih sledi krempljev. Sem človek, ki vse naredi zavestno in se zavestno tudi odloči," je koroški pevec hrvaških besedil Luka Basi začel videonagovor svojim sledilcem na družbenih omrežjih. V zadnjih dneh se je namreč veliko govorilo o tem, da imajo glasbeniki z Alešem in Marjetko Vovk oziroma njunim podjetjem Raaj Produkcija sklenjene izkoriščevalske pogodbe, zaradi katerih naj bi z delom glasbenikov služila predvsem zakonca Vovk, ne pa sami glasbeniki.

Razkril je, kolikšen delež zaslužka gre podjetju Raaj Produkcija

Zdaj je Basi odkrito povedal, kako je videti njegova pogodba. "V njej je zapisana delitev prihodka, in ta je, da gre 50 odstotkov Raaj Produkciji. Na to nisem nikoli gledal v smislu '50 odstotkov mi vzameta', ampak '50 odstotkov mi data'. Še vedno nekaj dobim. Res je, da iz svojega deleža plačam svoj band in ostale stroške, a se zaradi tega nisem nikoli razburjal. S tem ne bom milijarder, imam pa možnost živeti svoje otroške sanje," je izjavil Basi.

"Nihče se ne vpraša, kaj onadva storita s temi 50 odstotki, ki jih vzameta. Ogromno tega denarja gre nazaj k nam," je še dejal Basi in poudaril, da imajo izvajalci pod okriljem Raaj Produkcije "zastonj vse – vse videospote, vsa fotografiranja, vsa studijska snemanja, vse dizajne. Z Nastjo (Gabor, njegovo ženo, op. p.) nama je kristalno jasno, kako drage so te stvari, draga je produkcija, draga je promocija, draga so oblačila, da si videti dovolj ekstravagantno. Iti se višjo raven glasbenika v Sloveniji in širše je enostavno drago."

"To ni nobeno delovno razmerje"

Posredno se je dotaknil tudi pravnega spora, ki ga imata zakonca Vovk z Niko Zorjan. Ta zahteva priznanje delovnega razmerja in plačilo obveznosti iz naslova delovnega razmerja, Basi pa je v svojem posnetku zatrdil, da izvajalci s podjetjem Raaj Produkcija niso v nikakršnem delovnem razmerju. "To ni nobeno delovno razmerje, to je sodelovanje. Opravim storitev, izdam fakturo, plačam dajatve in davke, na drugi strani jih plačajo tudi oni," je dejal in poudaril, da mu pogodba ne prepoveduje ukvarjati se z drugimi posli.

"Od glasbenega centra, ki ga imava z Nastjo, svojemu ekskluzivnemu glasbenemu zastopniku dajem nič odstotkov, ker mi ni treba, to ni moje umetniško uprizarjanje. Pogodba mi tega ne prepoveduje. Vlagati sem začel v druge stvari, tudi sam organiziram dogodke, začenjam z gostinstvom in nič od tega se ne tiče pogodbe," je pojasnil, "se pa zavedam, da nisem avtor teh pesmi, nisem avtor teh besedil, ampak sem promotor avtorskega dela. To smo vsi podpisali in meni je to kristalno jasno."

Preberite še: