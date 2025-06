Nika Zorjan na svoji samostojni glasbeni poti po javnem sporu z Raayem in Marjetko Vovk, ki so ga vpleteni pred tedni uspešno rešili stran od oči javnosti, spet cveti in uživa. Zdaj je napovedala svoj največji koncert v samostojni karieri.

Pevka Nika Zorjan je svoje oboževalce tik pred vstopom v koledarsko poletje presenetila z veselo novico, da bo letos jeseni priredila največji koncert v svoji karieri. "Ne morem vam povedati, kako hvaležno in srečno se počutim, da vam lahko povem, da z mojim bandom, z mojimi ljudmi 4. oktobra prihajam v Križanke!" je zapisala na svojem profilu na družbenih omrežjih.

Koncert poimenovala Moja zgodba

Svojemu koncertu je simbolično in hkrati pomenljivo dala naslov Nika Zorjan "Moja zgodba", s katerim bo prvič samostojno nastopila na velikem odru Plečnikovih Križank.

"Z izjemnim vokalom, prepoznavnim prekmurskim šarmom in čustveno iskrenimi pesmimi nas bo Nika Zorjan popeljala skozi svojo glasbeno pot," so zapisali organizatorji dogodka in dodali, da bo Zorjan s svojim občinstvom delila najlepše trenutke iz dozdajšnje kariere in prvič razkrila tudi povsem sveže pesmi s prihajajočega albuma. Za koncert so napovedali tudi posebne aranžmaje pesmi, močno vizualno podobo ter tudi posebnega glasbenega gosta, ki zaenkrat ostaja skrivnost.