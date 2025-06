Po poročanju Žurnala24 je spor med pevko Niko Zorjan in produkcijskim podjetjem zakoncev Vovk končan.

Prejšnji teden so se na platformi YouTube spet pojavili nekateri videospoti Nike Zorjan, ki so bili pred tem izbrisani na zahtevo Aleša in Marjetke Vovk z utemeljitvijo, da "teh pesmi ne želiva več povezovati z osebo, s katero si ne delimo več istih vrednot".

Sledil je buren medijski boj, v katerega se je vpletlo tudi več drugih predstavnikov slovenske estrade, med njimi zdajšnjih in nekdanjih varovancev zakoncev Vovk.

Dosegli so sporazumno rešitev

Zdaj pa je po poročanju Žurnala24 spor med Niko Zorjan ter Alešem in Marjetko Vovk končan, rešili so ga z zunajsodno poravnavo, katere podrobnosti niso znane. Raay je za Žurnal24 povedal, da sta s sporazumno rešitvijo zadovoljni obe strani, z ženo pa bosta svojo energijo zdaj usmerila v prihodnost, svojo družino ter prihodnje projekte in ustvarjanje.

Preberite še: