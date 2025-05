Niki Zorjan vzela tudi polovico sponzorskih oblačil?

Pojavile so se nove informacije iz pogodbe, ki jo je pevka Nika Zorjan podpisala s produkcijskim podjetjem Aleša in Marjetke Vovk.

Razburjenje, ki ga je povzročil spor med pevko Niko Zorjan in glasbeno-menedžerskim duom Alešem in Marjetko Vovk, se še ni poleglo. Spletna portala Zanima.me in Požareport sta zdaj objavila izseke iz pogodbe, ki naj bi jo Zorjan pri 18 letih podpisala s podjetjem Raaj Produkcija v lasti zakoncev Vovk.

Za Raayeve poslovne partnerje je nastopala brezplačno

Po tej pogodbi je pevkin honorar znašal od 260 evrov bruto na nastop, ob tem pa naj bi Nika Zorjan morala brezplačno nastopati za poslovne partnerje zakoncev Vovk ali pa če sta imela s kom sklenjeno kompenzacijo zase.

Če je Nika Zorjan imela dodatne sponzorske prihodke, je morala z njimi najprej pokriti vse stroške snemanja pesmi in videospotov, za kar je v njenem primeru skrbelo podjetje Raaj Produkcija, 50 odstotkov preostanka denarja pa je prav tako pripadlo Raayu.

Zase zahtevala tudi polovico sponzorskih daril – od oblačil do potovanja

Spletni portal Zanima.me ob tem poroča tudi o primeru, ko je Niki Zorjan spletni modni trgovec AboutYou podaril oblačila za snemanje oglasa, polovico teh oblačil pa naj bi zase zahtevala Marjetka Vovk in se zato nato sploh niso pojavila v oglasu.

Še en primer, o katerem poroča spletni portal Zanima.me, je potovanje na Maldive, ki ga je Niki Zorjan za snemanje videospota podarila potovalna agencija Moji Maldivi. Promocijsko potovanje naj bi Niki uredila njena sestra Eva Zorjan, nato pa je Raay zahteval, da mu Nika izplača polovico vrednosti potovanja. Vrednost darila je izračunal sam.

Spletni portal Požareport ob tem izpostavlja, da je Nika Zorjan pogodbo s podjetjem Raaj Produkcija podpisala kot fizična oseba, ne kot samostojna podjetnica. Status samostojne podjetnice je odprla šele leta 2021, do takrat pa naj bi po informacijah Požareporta plačevanje pevki potekalo kar prek bančnega računa enega od njenih sorodnikov.

