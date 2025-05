Spor se zaostruje: odvetnik Nike Zorjan zavrača trditve dua Maraaya

Spor med Niko Zorjan in Marjetko in Alešem Vovkom (duo Maraaya) se zaostruje. Potem ko sta v včerajšnjem odzivu zakonca zapisala, da je Nika Zorjan pred iztekom njihovega sodelovanja od njiju neutemeljeno in brez pravne podlage zahtevala več kot 134 tisoč evrov, se je oglasil pevkin odvetnik Rok Šonc, ki vse trditve strogo zavrača.

Po odzivu Nike Zorjan zaradi izbrisa videospotov in pesmi z YouTuba in nekaterih drugih pretočnih platform za glasbo (Apple Music in Spotify) sta se včeraj oglasila tudi Aleš Vovk (Raay) in Marjetka Vovk in predstavila svojo plat zgodbe. V odzivu sta med drugim zapisala, da je pevka od njiju oz. njunega podjetja zahtevala več kot 134 tisoč evrov.

"Nika Zorjan je od naju* približno pol leta pred iztekom sodelovanja zahtevala nekaj več kot 134 tisoč evrov (*od najinega podjetja). Neutemeljeno, brez pravne podlage, brez dokazov, z izkrivljanjem resnice in s svojo interpretacijo zakona. Tega zahtevka nama ni izročil poštar, ampak detektiv. Strašljivo, mar ne? Čudiva se tudi naključju, da ravno v tednu pred najinim največjim koncertom v Hali Tivoli. To naju je zlomilo," je zapisal glasbeno-managerski duo.

Odvetnik Nike Zorjan: Ni zahtevala plačila zase

Pevkin odvetnik Rok Šonc vse navedbe strogo zavrača. Kot je pojasnil za Slovenske novice, je trditev, da naj bi Nika Zorjan od družbe RAAJ PRODUKCIJA zahtevala 134 tisoč evrov, napačna in zavajajoča.

"Nika Zorjan ni zahtevala izplačila zase, temveč je pozivala k poravnavi obveznosti do države. Vse, kar je zahtevala, je bilo, da se spoštujejo zakoni in poravnajo prispevki, določeni z zakonodajo Republike Slovenije," je zapisal Šonc. Kot še navaja, gre za znesek, ki bi ga morala družba RAAJ Produkcija plačati državi – Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) ter Finančni upravi RS – zaradi neplačanih obveznosti iz naslova delovnega razmerja.

Ker se jim ni uspelo dogovoriti o sporazumni prekinitvi sodelovanja, je odvetniška pisarna v imenu Nike Zorjan odpovedala pogodbo in vložila zahtevek za priznanje delovnega razmerja, to pa je vodilo k odstranitvi videospotov s platforme YouTube.