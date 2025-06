Nika Zorjan razkrila, zakaj je odšla od Raaya in Marjetke

Prvič se je po razpletu spora z Raayem javno oglasila Nika Zorjan. "Morala sem se odločiti, ali ostanem in še naprej izgubljam del sebe ali pa tvegam in odidem svojo pot," je v Tarči povedala o odločitvi, da prekine sodelovanje z njim.

Nika Zorjan je v oddaji Tarča na TV Slovenija potrdila, da so z Alešem in Marjetko Vovk oziroma njunim podjetjem Raaj Produkcija dosegli sporazumno rešitev spora, podrobnosti o tem pa ne razkrivajo.

"Zelo vesela sem, da moje pesmi prihajajo nazaj na vse digitalne platforme," je povedala, "neizmerno vesela sem, da bom lahko spet pela svoje pesmi, ker so dejansko del moje zgodbe, velik del mene in moje poti. Vesela sem, da se je vse uredilo in da se lahko zdaj osredotočim na stvari, ki jih imam najraje, to je petje, ustvarjanje in nastopanje."

V glasbeno industrijo je vstopila "z velikimi sanjami in z velikim zaupanjem"

"To je bil zelo boleč trenutek zame," se je spomnila začetka javnega spora, ko so z YouTuba izginili njeni videospoti in sta ji zakonca Vovk skušala sodno prepovedati nastopanje, "zelo sem se bala in zelo me je potrlo. Ko ti nekdo to vzame, se počutiš, kot da bi izgubil del sebe."

Poudarila je, da je v glasbeno industrijo vstopila zelo mlada, "z velikimi sanjami in z velikim zaupanjem".

Nika Zorjan in Marjetka Vovk leta 2019 Foto: Mediaspeed

Zakaj je želela oditi?

"Nisem razumela vseh vidikov te pogodbe, enostavno sem verjela, da bom šla po neki pravi poti, kar do neke točke tudi sem," je nadaljevala, "potem pa sem čez čas začutila, da nimam več prostora za osebno rast, da je moj glas utišan in takrat sem začela razmišljati o spremembi."

Za odločitev, da zapusti podjetje Raaj Produkcija, je bilo več razlogov, je poudarila Nika Zorjan. "Bilo je postopno zbujanje in spoznanje, da kot umetnica ne morem več ustvarjati v okolju, kjer nisem čutila varnosti, zaupanja, prostora za osebno rast in spoštovanja," je dejala, "morala sem se odločiti, ali ostanem in še naprej izgubljam del sebe ali pa tvegam in odidem na svojo pot. Odločila sem se za drugo in bilo je težko."

Zakonca Vovk medtem v Tarči v živo nista sodelovala, poslala pa sta videosporočilo, v katerem je Raay o razrešitvi spora z Niko Zorjan dejal: "Upam, da smo s tem pokazali, da se spore da reševati tudi na spoštljiv način, z dialogom, in da se da poiskati sporazum in rešitev za obe strani. Upam, da bomo s tem zaustavili val spletnega nasilja, ki ga je ta javna polemika povzročila."

Oglejte si še: