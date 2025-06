Preden sta postala Maraaya, sta Aleš in Marjetka Vovk nastopala v kvartetu Tangels, v katerem se je ob njima zvrstilo več vokalistov. V zadnji sestavi sta bila to zdaj znana slovenska glasbena obraza, Katja Ajster - Kataya in Tomaž Krt, zdaj član zasedbe Kvatropirci. Z njima sta se zakonca Vovk odločila preizkusiti tudi v enem najodmevnejših pevskih resničnostnih šovov na svetu – britanskem X Factorju.

Gre za podoben format oddaje, kot je franšiza Talenti – v slovenski različici, šovu Slovenija ima talent, je Marjetka Vovk že dolga leta sodnica.

V britanskem X Factorju pa se zakoncema Vovk ni izšlo po načrtih. Zvezdniška zasedba sodnikov, v kateri sta bila med drugim Simon Cowell in Nicole Scherzinger, je kvartet, ki se je za mednarodni trg preimenoval v Divided, hitro prekinila in poslala domov.

O tej izkušnji je nedavno v podkastu Slovenskih novic spregovoril tudi Tomaž Krt iz Kvatropircev. "Odpeli smo eno pesem, potem pa je Simon rekel: 'Dovolj, dovolj,'" se je spomnil Krt. "Rekel nam je, da smo super skupina za nastop v kakšnem hotelu, kjer bi bili za glasbeno ozadje, za kaj več pa ne. Raay pa je rekel, da bomo zapeli še eno. Začeli smo, zapeli do polovice, pa nas je Simon prekinil in rekel, dovolj smo slišali.

Krt se je obregnil tudi ob posnetek na YouTubu. Dejal je, da so ga zmontirali, "kot da smo fušali že od začetka, pa nismo".

