"To je naše prijateljstvo. To je naša velika novica. To je naša prelomnica. To je naša zgodba. In to je tvoja velika priložnost," so člani skupine zapisali pod posnetek, s katerim so razkrili, da iščejo novega harmonikarja in pevca. Kot so pojasnili, Matic in Rene obračata nov list in se selita v poslovne vode, stran od glasbenih odrov: "Matic pri svojih rosnih 22 letih s svojo agencijo in Rene z novimi poslovnimi idejami."

"Mislim, da si pred desetimi leti nihče od nas ni predstavljal, na koliko in kakšnih odrih bomo nastopili, in če bi takrat rekel, da se bo vse to zgodilo, bi rekel brez pomisleka, da 'ni šans'," je ob odhodu iz skupine dejal Matic Peršuh, Rene Soršak pa dodal: "V zadnjih šestih letih smo preživeli veliko skupnih trenutkov, veliko je bilo lepih izkušenj."

Preostala člana Gašper Peršuh in Žiga Kunstič sta se jima zahvalila za vse spomine in trenutke, ki so jih preživeli skupaj.

Skupina Polkaholiki je nastala pred šestimi leti, vsa leta pa je sodelovala z zakoncema Marjetko in Alešem Vovkom, ki sta zanje pisala pesmi in glasbo. Z uspešnicami, kot so Povej, povej, Sobica in Sekirca v med so bili priljubljeni tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, kjer so prav tako nastopali in izvajali priredbe hrvaških pesmi.

