Slovenski glasbeniki s polko navdušili na hrvaških "talentih"

Na hrvaškem televizijskem tekmovanju talentov so z narodnozabavno priredbo legendarne hrvaške popevke osupnili žirijo in gledalce.

V hrvaškem TV-šovu Supertalent, na katerem se tekmovalci predstavljajo z različnimi talenti, največkrat glasbenimi in plesnimi, je pretekli konec tedna za navdušenje poskrbela slovenska glasbena skupina Polkaholiki.

Matic in Gašper Peršuh, Rene Soršak ter Žiga Kunstič so s svojo glasbo v Sloveniji že dodobra uveljavljeni, zdaj pa so se odločili, da se predstavijo še hrvaškemu občinstvu. Na odru Supertalenta so v ritmih polke odigrali skladbo Drugi joj raspliće kosu legendarnega popevkarja Miša Kovača in s to "polka priredbo" navdušili tako žirijo kot občinstvo.

Poglejte:

"Samo vi Slovenci zmorete nekaj takšnega," jim je dejala članica žirije, priljubljena hrvaška pevka Maja Šuput, njena žirantska kolegica, operna pevka Martina Tomčić, pa je dodala: "Kdor vas je združil, je genij."

Polkaholiki so se nato uvrstili v nadaljevanje tekmovanja in ob tem na Instagramu zapisali: "Tvegali smo in izplačalo se je, cela dvorana je bila na nogah, kakšni fantastični občutki! Ponesli smo polko med sosede."