Je hči Brigitte Macron v zvezi s škandaloznim TV-voditeljem?

O domnevni zvezi Tiphaine Auzière, 41-letne odvetnice in hčerke francoske prve dame, je prva poročala francoska revija Paris Match, ki je par ujela na večerji v restavraciji v središču Pariza.

Čeprav si par ne bi mogel biti bolj nasproten – Auziere velja za umirjeno in uglajeno, njen domnevni novi partner Cyril Hanouna pa je znan kot problematični fant francoske televizije –, pa viri trdijo, da ju druži močna kemija. "Lepa zgodba, več kot bežna avantura," so napisali v Paris Match.

Tudi Brigitte Macron, žena francoskega predsednika Emmanuela Macrona, katere ljubezenska zgodba s precej mlajšim Macronom je nekoč v Franciji burila duhove, naj bi podpirala precej nenavadno zvezo, medtem ko naj bi zveza v predsedniški palači naletela na kar nekaj neodobravanj.

Skupaj na gala večeru: Didier Deschamps (selektor francoske nogometne reprezentance), francoski predsednik Emmanuel Macron in Brigitte Macron ter njena hčerka Tiphaine Auzière Foto: Guliverimage

Ostro proti Macronu

50-letni radijski in televizijski voditelj Cyril Hanouna je znan kot voditelj oddaje Ne dotikaj se moje objave (francosko TPMP – Touche pas a mon poste), ki je imela dolga leta zelo visoko gledanost, a so jo prejšnji mesec dokončno umaknili s televizije. Razlog za ukinitev oddaje je v več vrstah kršitev: med njimi so žalitve, homofobija, mizoginija in širjenje teorij zarote, zaradi katerih je regulatorna agencija Arcom odvzela licenco kanalu C8 in posledično ugasnila tudi omenjeno oddajo. Hanouna za ukinitev krivi prav francoskega predsednika Macrona. Njegova oddaja se je morala tako po 15 letih umakniti s televizijskega sporeda, a jo je kmalu prenesel na svoj spletni portal.

Tiphaine Auzière je mati dveh otrok in je lani izdala roman o nasilju v družini, nedavno pa se je pojavila kot pravna komentatorka v Hanounovih oddajah. Januarja naj bi se ločila od svojega moža.

Francoski predsednik Emmanuel Macron v objemu s Tiphaine Auzière Foto: Profimedia

Mnogi kljub temu ne verjamejo, da gre za resnično razmerje. Revija Le Point se je sklicevala na vire blizu Hanoune, ki trdijo, da se med njima ni zgodilo nič posebnega in da Hanouna kolege iz šova pogosto pelje na večerjo. Nekateri komentatorji so se tako pošalili, da je radijski in televizijski voditelj raje kot njo gledal v testenine.

Cyril Hanouna Foto: Guliverimage

Hanouna se je znašel tudi pod plazom kritik zaradi groženj soigralcem v oddaji, zato mnogi verjamejo, da mu lahko prav Auziere pomaga popraviti poškodovani odnos s francoskim predsednikom in načet ugled v francoski javnosti.