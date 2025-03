"Ker ves svet tako zanima, mislim, da moram pravilno predstaviti svoje ljubezni. Dame in gospodje, predstavljam svojo piramido," je pod vrsto fotografij in posnetkov s štirimi dekleti zapisal Ne-Yo in dodal: "Povejte kaj lepega ali pa nadaljujte s svojimi življenji. Mi smo srečni."

Ne živijo skupaj, a blizu

Večkrat nagrajeni glasbenik, ki ga poznamo po uspešnicah Give Me Everything, Miss Independent in Closer, je v enem izmed nedavnih intervjujev priznal, da je s svojimi sedmimi otroki odkrit glede svojega nekonvencionalnega ljubezenskega življenja. "Nikomur ne lažem, niti svojim otrokom," je povedal in potrdil, da je trenutno v zvezi s Cristino, Arielle, Moneii in Bri.

"Ne gre za žongliranje. Ključna sestavina, da takšna zveza deluje, je poštenost," je dodal. Pojasnil je še, da je ena od žensk v njegovem življenju "malo dlje" kot druge, nekega dne pa se je odločil, da vse skupaj odpelje na skupno večerjo.

Pred tem je bil Ne-Yo poročen s Crystal Renay Williams, s katero ima tri otroke. Ločila sta se leta 2023 po sedmih letih zakona.

Preberite tudi: