"Sploh ne razmišljaš, da se lahko kaj takšnega zgodi tudi tebi. Razmišljam, ali je bilo naključje ali sva bila izbrana tarča," je grozljivo izkušnjo, ko so v njeno stanovanje v torek dopoldne vlomili trije roparji, opisala vplivnica Eva Centrih. "Sreča v nesreči, da sem bila doma. To je bilo pa kot v grozljivki," je dodala.

Kot je pojasnila, se je strašljiv dogodek zgodil v torek okoli 10. ure, ko je opravljala službene obveznosti, njen partner, glasbenik Luka Radković - Rale, pa je še spal: "Ravno sem odpisovala na en mail, ko zazvoni. Ker se tedensko dogaja, da na domu prodajajo krompir, jajca, nisem odpirala. Ko so pozvonili tretjič, mi je postalo čudno. Šele kasneje sem dojela, da so zvonili na vhodna vrata in ne na domofon. Skupaj so pozvonili štirikrat v roku 15 sekund. In takrat mi je šesti čut rekel, da nekaj ni okej, da bo nekdo vstopil skozi vrata."

Vstala je od mize in šla proti vhodnim vratom. Ker je vedela, da se pred vrati nekaj dogaja, je obstala. "In potem glasno poči, kot da bi se nekdo z vso silo zaletel v vrata. In pred mano stojijo trije neznani ljudje, dva moška in ena ženska, s kovinsko palico v rokah. Jaz sem ohromela, noge so mi odpovedale. Ko so me zagledali, so se obrnili in stekli proti hodniku. Začela sem kričati in takrat se je zbudil Rale," je pojasnila.

Uničili vrata in ključavnico

Ko mu je povedala, da so jima vlomili v stanovanje, sta oba stekla za njimi: "Roparji so se potem razdelili. En je tekel v eno smer, dva pa v drugo. Ko sva prišla iz bloka, so bili že daleč stran." S telefonom jih je skušala posneti in poklicala policijo, ki je prišla čez eno uro.

"Tako midva kot sosedi smo bili popolnoma šokirani. Seveda bova zdaj naredila vse, da bova zaščitena in da se kaj takšnega ne bo več zgodilo. Vedno me je bilo strah noči, očitno pa so dopoldnevi še nevarnejši, kar zadeva vlome. Razmišljam, kaj bi se zgodilo, če naju ne bi bilo doma," se je pretresena vprašala.

