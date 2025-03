Slovenska vplivnica zapela s slavnim raperjem, posnetek čez noč postal viralen #video

Slovenska vplivnica Nina Kolar se je pred kratkim v Aucklandu na Novi Zelandiji udeležila enega od koncertov znanega raperja G-Easyja. Ta ji je pri eni izmed svojih pesmi podal mikrofon in Slovenka je brezhibno odrapala besedilo, si prislužila objem zvezdnika in navdušila vse navzoče na koncertu.

Gre za slovensko vplivnico in ustvarjalko vsebin Nino Kolar, ki je posnetek rapanja delila tudi na svojem profilu na Tik Toku, navdušeni oboževalci pa so poskrbeli, da je video hitro postal viralen. Med drugim so se številni spraševali in na spletu želeli izbrskati, kdo je dekle, ki je na pamet odrapalo celoten del besedila raperke Cardi B, ki je v G-Easyjevi pesmi No Limit pred sedmimi leti sodelovala še z raperjem A$AP Rockyjem.

"Trenutek mi bo za vedno ostal v spominu"

"Jaz sem bila to dekle, ki je odrapalo verze raperke Cardi B v G-Easyjevi pesmi. Še vedno ne morem opisati z besedami, koliko mi je ta trenutek pomenil, rapanje z vsem srcem in dušo obožujem, že odkar pomnim! To trenutek mi bo za vedno ostal v spominu. Hvala vsem za prijazne besede," je slovenska vplivnica Nina Kolar zapisala na svojem profilu na Tik Toku.

Ameriški raper G-Easy (s pravim imenom Gerald Earl Gillum) je v Aucklandu na Novi Zelandiji nastopil v okviru svoje turneje Freak Show World Tour. Viralni posnetek na profilu Nine Kolar je zbral že več kot milijon ogledov in skoraj 150 tisoč všečkov.

Kolar je G-Easyjev koncert na njegovi turneji pred tem obiskala že v Kölnu v Nemčiji, kjer se je z zvezdnikom tudi fotografirala.

