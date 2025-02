Obleka v pastelno rumeni barvi

Pastelno rumena je barva, ki deluje sveže, elegantno in hkrati nežno ter bo letos še posebej v ospredju. Sabrina jo je v svoj videz vključila s čudovito obleko iz lahkotne tkanine, ki poskrbi za udobje v vročih dneh. Kroj lepo objame postavo in poudari ženstvene linije. Takšna obleka je popolna izbira za sprehode ob morju, večerne koktajle ali sproščene dneve na plaži.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Uhani z motivom rože

Že od nekdaj se poudarja, da drobni detajli naredijo veliko razliko. Sabrina je svoj videz dopolnila z uhani v obliki cvetov, ki dodajo pridih romantičnosti in svežine. Takšne oblike nakita so v poletnih dneh zelo priljubljene, saj lepo dopolnijo naravno zagorelo polt.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Minimalistične zapestnice

Manj je več in to vsekakor velja tudi pri izbiri nakita. Modna vplivnica se je odločila za nežne, minimalistične zapestnice, ki ne preglasijo celotnega videza, temveč ga elegantno dopolnijo. Tanke zlate zapestnice so odlična izbira, saj se podajo k vsakemu stilu in dodajo pridih prefinjenosti.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Preberite še: