Skandinavska moda bo letos zelo izstopala: kaj bomo nosili?

Skandinavska moda se uvršča med najvplivnejše na svetu, še posebej takrat, ko gre za trajnost, brezčasno eleganco in minimalistično estetiko. Predstavitve skandinavskih znamk na različnih tednih mode vsako leto pritegnejo številne modne navdušence, oblikovalce in vplivneže z vsega sveta. Septembra lani so bile na pariškem tednu mode predstavljene tudi skandinavske kolekcije, ki so napovedale trende za pomlad in poletje 2025. Poleg tega je letos januarja v Köbenhavnu potekal teden mode, kjer so oblikovalci predstavili trende za prihajajočo jesen in zimo. V nadaljevanju vam razkrijemo, kakšne trende napoveduje skandinavska moda za letošnje leto.

Na pariškem tednu mode je danska znamka Ganni prvič predstavila svojo kolekcijo, kar je pritegnilo veliko pozornosti in napovedalo nove trende za letošnjo pomlad in poletje. Med ključnimi trendi, ki so bili predstavljeni, so:

Prosojni kosi

Ganni je v svojo kolekcijo vključil prosojne bluze, krila in obleke, ki dodajajo plast globine in skrivnostnosti vsakemu stajlingu. Ta trend omogoča slojenje različnih materialov za ustvarjanje dinamičnega videza.

GANNI pomlad/poletje 2025 Foto: Guliverimage GANNI pomlad/poletje 2025 Foto: Guliverimage

Plašči z več pasovi

Funkcionalnost sreča estetiko pri plaščih z več pasovi. Ti kosi omogočajo prilagoditev silhuete in dodajajo zanimiv vizualni element. Več pasov poudarja obliko telesa in hkrati ponuja praktičnost ter edinstvenost.

GANNI pomlad/poletje 2025 Foto: Guliverimage GANNI pomlad/poletje 2025 Foto: Guliverimage

Črna eleganca

Črna barva ostaja večna klasika. Ganni je predstavil črne kose z minimalističnimi linijami in poudarkom na kakovostnih materialih. Črna eleganca se izraža skozi preproste, a sofisticirane stajlinge, ki izžarevajo samozavest.

GANNI pomlad/poletje 2025 Foto: Guliverimage GANNI pomlad/poletje 2025 Foto: Guliverimage

Cvetlični vzorci

Cvetlični motivi so stalnica pomladnih kolekcij, vendar so letos predstavljeni v bolj stiliziranih in abstraktnih oblikah. Namesto klasičnih cvetličnih potiskov se pojavljajo bolj umetniški vzorci, ki dodajajo svežino in modernost.

GANNI pomlad/poletje 2025 Foto: Guliverimage GANNI pomlad/poletje 2025 Foto: Guliverimage

Leopardji vzorci

Leopardji vzorec ostaja priljubljen tudi v tej sezoni. Ganni ga vključuje v različne kose, od plaščev do dodatkov, kar omogoča drznejši videz. Ta vzorec dodaja pridih divjosti in avanture.

GANNI pomlad/poletje 2025 Foto: Guliverimage GANNI pomlad/poletje 2025 Foto: Guliverimage

Modri odtenki

Modra barva, še posebej v pastelnih tonih, bo prevladovala to pomlad in poletje. Od nebesno modre do globokih odtenkov – modra prinaša občutek miru in svežine. Kombinacije različnih modrih tonov ustvarjajo harmonične in elegantne videze.

GANNI pomlad/poletje 2025 Foto: Guliverimage GANNI pomlad/poletje 2025 Foto: Guliverimage

Kombinacija zelene in bež

Naravni toni zelene in bež barve se združujejo v pomirjujoče kombinacije. Ta paleta odraža skandinavsko ljubezen do narave in trajnostnega oblikovanja, hkrati pa omogoča ustvarjanje brezčasnih in vsestranskih stajlingov.

GANNI pomlad/poletje 2025 Foto: Guliverimage GANNI pomlad/poletje 2025 Foto: Guliverimage

Januarja 2025 je v Köbenhavnu potekal teden mode, kjer so oblikovalci predstavili trende za prihajajočo jesen in zimo. Letos bodo najbolj izstopali naslednji kosi:

Umetno krzno

Umetno krzno je bilo v ospredju številnih kolekcij, kar odraža trajnostno usmeritev skandinavske mode. Oblikovalci so umetno krzno uporabili v plaščih, jaknah in dodatkih, kar dodaja toplino in teksturo zimskim videzom.

Zimska belina

Bela barva ni rezervirana le za poletje. Na tednu mode so oblikovalci predstavili bele plašče, pletenine in hlače, ki prinašajo svežino in čistost v zimsko garderobo.

Igrivi klobuki

Dodatki so ključnega pomena za popestritev zimskih stajlingov. Oblikovalci so predstavili različne klobuke, od pletenih kap do strukturiranih klobukov, ki dodajajo osebnost in šarm vsakemu videzu.

Navdih iz osemdesetih

Retro elementi iz osemdesetih let so se vrnili v obliki napihnjenih rokavov, svetlečih materialov in drznih vzorcev. Ta trend prinaša nostalgičen, a hkrati sodoben pridih v zimsko modo.

Plasti in slojenje

Slojenje ostaja ključni trend za jesen in zimo. Oblikovalci so predstavili kombinacije različnih materialov in dolžin, kar omogoča prilagodljivost in ustvarjalnost.

