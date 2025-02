Kavbojke, o katerih te dni govori ves svet

Kavbojke na zvonec

Takšne hlače so v moški modi drzna izbira, a hkrati modna in izstopajoča. Iz širokih hlač se trend obrača v nekoliko bolj oprijete hlačnice s širšim spodnjim delom, kar se letos ne bo nosilo le v ženski modi, ampak tudi v moški. Kendrick Lamar je izbral svetle kavbojke, ki so v zgornjem delu tesno oprijete, ob koncu pa se raztegnejo v zvonec.

Usnjena jakna v modrih odtenkih

Usnje je že od nekdaj eden izmed najbolj priljubljenih materialov v modi, zato je povsem običajno, da slavni vedno znova posegajo po njem. Tokrat je pevec izbral usnjeno jakno v odtenkih modre, bele in črne z različnimi našitki, ki popestrijo celoten videz.

Superge z retro pridihom

Izberite superge v kombinaciji bele in črne. To se bo brez dvoma podalo k celotnemu stajlingu in poskrbelo za nevtralnost videza. Za kanček več drznosti pa lahko posežete tudi po modrih odtenkih, ki se bodo skladali z barvo usnjene jakne.

