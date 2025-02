Zvezdniška moda na Super Bowlu 2025: kdo je navdušil in kdo razočaral?

Super Bowl že dolgo ni več le športni spektakel, ampak tudi kulturni fenomen, kjer se na enem mestu srečajo vrhunski šport, glasba, zabava in seveda tudi moda. Ko se na stadionu zberejo največje zvezde iz sveta filma, glasbe in športa, lahko brez dvoma pričakujemo pravo modno revijo. Med obiskovalci so bili številni slavni obrazi, od Emme Roberts, ki je presenetila s svojo novo pričesko, do hollywoodskih legend, kot je Kevin Costner. V nadaljevanju vam razkrivamo stajlinge, ki so na dogodku najbolj izstopali.