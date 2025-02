Med polčasom 59. Super Bowla je v nedeljo na stadionu Caesars Superdome v New Orleansu nastopil raperski megazvezdnik Kendrick Lamar. Na začetku pa je s svojim nastopom vse presenetil hollywoodski igralec Samuel L. Jackson v opravi strica Sama, ki je gledalce nagovoril z besedami: "Pozdravljeni, sem stric Sam in to je velika ameriška igra."

Stric Sam običajno pooseblja Združene države, včasih pa se uporablja tudi kot podoba zvezne vlade.

Foto: Reuters

Več fotoutrinkov s koncerta si oglejte v spodnji galeriji:

Skupno je Lamar v nekaj manj kot 15 minut trajajočem nastopu izvedel enajst pesmi. Pet pesmi je izbral s svojega zadnjega albuma GNX, ki je izšel novembra, ter pesmi HUMBLE. in DNK. z albuma DAMN iz leta 2017. Gledalce je med nastopom večkrat podražil z uvodnimi toni ene svojih največjih in najprepoznavnejših rap uspešnic Not Like Us, tako imenovano diss skladbo, v kateri je besedno obračunal z raperjem Drakom. To je kasneje ob navdušenju občinstva na stadionu tudi izvedel. Skladba je bila leta 2024 ena najbolje predvajanih na pretočnih storitvah za glasbo.

Raper Lamar pa se na odru Super Bowla ni pojavil prvič, saj je ob polčasu Super Bowla 2022 na odru že nastopil skupaj z Dr. Drejem, Snoop Doggom, Eminemom in Mary J. Blige.

Na odru pa se je ob tokratnem nastopu 22-kratnemu dobitniku grammyja kot posebna gostja pridružila pevka SZA. Oba glasbenika se nameravata odpraviti na severnoameriško turnejo po 19 mestih, ki se bo začela aprila. Duo je med drugim sodeloval pri pesmih 30 for 30, luther, Gloria, All the Stars in Doves in the Wind.

Na odru ob raperju zaplesala tudi Serena Williams

Na odru so bili ob nastopu Lamarja tudi plesalci, oblečeni v barve ameriške zastave. Konstrukcija odra je spominjala na veliko družabno igro z več postajami.

Celoten nastop med polčasom Super Bowla 2025 si lahko ogledate na uradnem kanalu NFL (National Football League) na YouTubu.

Pevka SZA pa ni bila edina, ki se je Lamarju pridružila na odru: večkrat se je pojavil že omenjeni igralec Samuel L. Jackson, oblečen v strica Sama, za eno izmed večjih presenečenj na glasbenem šovu med polčasom pa je zagotovo poskrbela nekdanja teniška zvezdnica Serena Williams, ki je na odru ob boku Lamarja tudi zaplesala. Na odru je ob boku Lamarja nastopil tudi DJ in producent Mustard.

Foto: Profimedia

Še pred tekmo 59. Super Bowla je nastopil tudi večkratni dobitnik nagrade grammy Jon Batiste, ki je odpel ameriško himno, igralka Stephanie Nogueras pa je državno himno pospremila v ameriškem znakovnem jeziku. Nastopila sta tudi glasbenik Trombone Shorty in pevka Lauren Daigle s pesmijo America the Beautiful, kantavtorica Ledisi pa je odpela pesem Lift Every Voice and Sing.

Nastop na Super Bowlu običajno spremlja na milijone gledalcev, zato je za vsakega glasbenika, ki mu uspe stati na tem odru, to velik dosežek v karieri in velika čast. Do zdaj so na odru polčasa med drugim nastopili Michael Jackson, Lady Gaga, Coldplay, Bruno Mars, The Rolling Stones, U2, Beyoncé, Madonna, Prince, Rihanna, Dr. Dre, Katy Perry in drugi.

