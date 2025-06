Slavni atlantski raper Silentó, ki je postal svetovno znan po svoji uspešnici Watch Me (Whip/Nae Nae) iz leta 2015, je v sredo na sodišču priznal krivdo za naklepni uboj in druge obtožbe v zvezi s streljanjem leta 2021, v katerem je bil ubit njegov 34-letni bratranec. V času zločinov je bil raper tudi duševno bolan.

27-letni raper Silentó, čigar uradno ime je Ricky Lamar Hawk, je bil obsojen na 30 let zapora, je v izjavi sporočila okrožna tožilka okrožja DeKalb, Sherry Boston.

Raper je na sodišču priznal tudi krivdo za hujši napad in posedovanje pištole med storitvijo kaznivega dejanja ter prikrivanje smrti druge osebe, je poročal AP News. Obtožba umora je bila v okviru sporazuma o priznanju krivde opuščena.

Primer sega v leto 2021

Policija okrožja DeKalb je v zgodnjih jutranjih urah 21. januarja 2021 pred hišo na območju mesta Decatur našla Fredericka Rooksa III., ki je bil ustreljen v nogo in obraz. Policija je sporočila, da so v bližini Rooksovega trupla našli deset tulcev, varnostni posnetek iz bližnje hiše pa je pokazal, da se je belo terensko vozilo BMW kmalu po strelih hitro odpeljal.

Družinski član ubitega Rooksa je policiji povedal, da je raper Silentó bratranca Rooksa pobral v belem BMW terencu, podatki GPS in druge kamere pa so vozilo locirale na kraj streljanja. Deset dni po aretaciji je raper priznal vpletenost, tudi balistični testi pa so povezali tulce nabojev s pištolo, ki jo je imel Silentó ob aretaciji, so sporočile oblasti.

Še pred izrekom kazni so Rooksovi bratje in sestre sodnici višjega sodišča okrožja DeKalb Courtney L. Johnson povedali, da bi Silentó moral dobiti daljšo kazen, je poročal The Atlanta Journal-Constitution.

Svetovna uspešnica ga je leta 2015 izstrelila med zvezdnike

Raper Silentó je leta 2015 še kot dijak tretjega letnika srednje šole v predmestju Atlante izdal pesem Watch Me (Whip/Nae Nae), ki ga je kmalu izstrelila med zvezde in hitro postala prava uspešnica. Silentó je kasneje posnel še več drugih albumov, v intervjuju za medicinsko pogovorno oddajo The Doctors leta 2019 pa je priznal tudi, da se bori z depresijo in da je odraščal v družini, kjer je bil priča duševnim boleznim in nasilju.

"Vse življenje, vse življenje se borim z demoni," je dejal leta 2019. "Depresija te ne zapusti, ko postaneš slaven, ampak samo poveča pritisk," je takrat še povedal raper in druge pozval, naj poiščejo pomoč. "Medtem ko te vsi gledajo, te tudi sodijo," je še povedal in dodal: "Ne vem, ali sem lahko resnično srečen, ne vem, ali bodo ti demoni kdaj izginili."

V zadnjih letih pa se je raper sicer boril še z drugimi težavami, med drugim je njegova predstavnica Chanel Hudson povedala, da se je leta 2020 poskušal ubiti, prav tako so ga avgusta istega leta v Kaliforniji aretirali zaradi nasilja v družini ter tudi zaradi prehitre vožnje. Hudson je ob aretaciji Silenta zaradi umora Rooksa dejala, da je v tistem času "zelo trpel zaradi številnih duševnih bolezni".

