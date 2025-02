Kako se slovenska modna vplivnica oblači po selitvi v Pariz? Ta stajling morate videti!

Selitev v mesto, kjer moda nikoli ne spi, so sanje mnogih žensk, med njimi tudi Nine Retar, ki jih je nedavno uresničila. Po selitvi v Pariz nas slovenska modna vplivnica na svojih družbenih omrežjih vedno znova navdušuje z izbiro nadvse modnih in estetsko dovršenih stajlingov, v katerih združuje pariško eleganco in sodobne modne trende. Za jutranjo matcho v eni izmed pariških kavarn je Nina izbrala tople rjave odtenke v kombinaciji bele, s čimer je ustvarila videz, ki je popolna mešanica sproščene elegance in modnega minimalizma. V nadaljevanju članka vam razkrivamo, kako lahko poustvarite njen stajling.