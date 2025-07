Nada Kamani je modna vplivnica, ki na svojih družbenih omrežjih pogosto deli svoje življenje, kamor spadajo tudi njeni čudoviti stajlingi. Stremi k eleganci, zato je njena izbira vedno minimalistična in prefinjena. V Monaku je blestela v belini. V nadaljevanju vam razkrijemo, kako lahko to storite tudi vi.

Bele elegantne hlače

Bele hlače s širokimi hlačnicami so temelj poletnega glamurja. Nada se je odločila za model z visokim pasom, ki optično podaljša noge in poudari ženstvenost. Kombinacija lahkotnega materiala in ohlapnega kroja deluje modno, a hkrati udobno, kar je idealno za sončne poletne dni.

Top v beli barvi

Za popolno enobarvno estetiko je izbrala preprost top, ki se prilega postavi. Mehka tekstura in rahlo strukturirana oblika ustvarita ravnovesje med sproščenostjo in urejenostjo, kar je prava umetnost poletnih stajlingov.

Cekar

Namesto klasične torbice je posegla po naravnem cekarju z detajli, ki prinaša tisti brezčasen mediteranski pridih. Cekar je nepogrešljiv dodatek za poletna potepanja, saj poleg estetike nudi tudi praktičnost. Je ravno prav velik, da vanj spravite sončna očala, najljubšo knjigo in steklenico vode.

