Letos nosimo to nepričakovano kombinacijo

Moda je ves čas v gibanju, včasih pa nas najbolj presenetijo prav kombinacije, ki se na prvi pogled zdijo nezdružljive. Eden izmed trendov, ki je že opazen na vsakem vogalu, je prav združitev športa in elegance. Športne jakne bodo letos nepogrešljive tudi pri nekoliko elegantnejših stajlingih, saj se jih bo nosilo z visokimi petami, za dodatno piko na i pa bodo poskrbele široke kavbojke. Ta trend že navdušuje modne navdušence in vplivneže po vsem svetu, zato vam v nadaljevanju razkrijemo, kaj morate vedeti.

Kako nositi športne jakne z visokimi petami?

Ključ do uspešne kombinacije je uravnoteženje športnih in elegantnih elementov. Pri izbiri športne jakne se odločite za modele, ki imajo strukturiran kroj ali zanimive detajle, kot so poudarjene rame, grafični vzorci ali retro elementi. Visoke pete prinesejo prefinjenost in razgibanost celotnemu videzu. Najbolje delujejo sandali z ozkimi paščki, klasični salonarji ali celo gležnjarji z ostrim špičastim zaključkom. Če želite malo drznejši videz, lahko kombinirate tudi visoke pete z robustno platformo.

Dodajte široke kavbojke

Široke kavbojke so popolno vezivo med športno jakno in visokimi petami, saj ustvarijo sodoben, sproščen, a hkrati prefinjen videz. Modeli z visokim pasom še dodatno poudarijo postavo, medtem ko daljše hlačnice elegantno prekrijejo del čevlja in ustvarijo videz podaljšanih nog. Priporočamo, da izbirate nevtralne ali klasične džins odtenke, ki bodo omogočili več svobode pri kombiniranju.

Navdih z modnih brvi

Vplivneži in modni oblikovalci že promovirajo ta trend kot popolno kombinacijo udobja in elegance. Na modnih brveh smo lahko videli številne različice, od minimalističnih črno-belih kombinacij do drznejših neonskih barv in nenavadnih materialov, kot sta saten ali najlon.

Kako vključiti trend v svoj stil?

Če želite trend preizkusiti v svojem vsakdanjem stilu, začnite s preprostimi kombinacijami. Športna jakna in salonarji so odličen začetek za vsakdanji videz. Če ste drznejši, lahko poskusite s kontrasti v barvah ali materialih. Pri tem pa je ključno, da se v stajlingu počutite samozavestno in ga prilagodite svojemu osebnemu izrazu.

