Sestri Maša in Špela Debevc, ki na ljubljanskem Bregu prodajata madžarske kurtoše, sta sporočili, da se njuna prodajalna po sedmih letih delovanja zapira. Zaprtje slaščičarne sicer ne pomeni dokončnega slovesa, njihovi izdelki bodo še vedno na voljo, "le v novi obliki", obiskovalci pa jih lahko obiščejo še do konca avgusta.

"Dragi naši. Z mešanico občutkov danes z vami delimo novico, ki za nas nikakor ni lahka – po sedmih letih ustvarjanja sladkih trenutkov zapiramo vrata naše pekarnice v Ljubljani," so pod objavo o zaprtju na družbenih omrežjih zapisali v ekipe priljubljene prodajalne, za katero stojita sestri Debevc.

Spomnili sta se svojih začetkov, ki so bili povezani z ljubeznijo do okusnega, ročno narejenega in pristnega madžarskega kurtoša: "Vsak nasmeh izza pulta, vsako testo, krema in vonj po pečenem kurtošu – vse je bilo narejeno iz srca, z ogromno predanosti in ljubezni."

Kot sta pojasnili Maša in Špela Debevc, so se v zadnjih letih življenja prioritete njune ekipe spremenile, "odpirajo se nova poglavja, iščemo ravnovesje med delom in zasebnim življenjem". "Vodenje takšne pekarne je čudovita, a zahtevna pot – zahteva prisotnost vse dni v letu in veliko predanosti, saj smo večino stvari dolga leta ustvarjali popolnoma sami," sta zapisali.

Odločitev, da po sedmih letih delovanja prodajalno zapreta, je bila težka, a svojo pot končujeta "nežno, z nasmehom in predvsem ponosom". Zaprtje pa ne pomeni dokončnega slovesa, saj bodo njihovi kurtoši in sladoled še na voljo za dogodke in praznovanja. "Naša zgodba gre naprej, le v novi obliki," pravita. Za konec sta se zahvalili vsem, ki so bili del njune poti: "Hvala za zaupanje, podporo, nasmehe, prijazne besede, vsak obisk in nešteto sladkih trenutkov."

