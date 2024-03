Slovenki, ki sta z madžarsko sladico obnoreli tudi Hrvate

Če se ob lepem vremenu, sploh na vrhuncu turistične sezone sprehodite po ljubljanskem Bregu, boste zagotovo naleteli na dolgo vrsto ljudi, ki se vije iz majhnega lokala z imenom Sisters Kurtoš. Tamkajšnje sladice, kurtoši, so uspešnica tako med jedci kot na družbenih omrežjih, kjer navdušujejo s svojo fotogeničnostjo. Kaj in kdo se skriva za tem fenomenom?

Kurtoš, madžarska specialiteta s koreninami iz Transilvanije, je pecivo iz kvašenega testa, ki se ga navije na palice in pusti vzhajati, pred pečenjem pa posipa še s sladkorjem. Kurtoše poznajo tudi v več drugih državah po Evropi, na Češkem jim rečejo trdelniki, v Sloveniji pa so bili do pred nekaj leti precejšnja redkost, srečati jih je bilo mogoče le kje v bližini madžarske meje. Z željo, da bi svojo priljubljeno sladico predstavili slovenskemu občinstvu, sta leta 2018 sestri Maša in Špela Debevc na ljubljanskem Bregu odprli lokal Sisters Kurtoš in tam začeli ponujati svojo različico kurtošev.

Tako v Sisters Kurtoš pripravljajo svoje kurtoše:

Tradicionalni kurtoši imajo praviloma le posip, onidve pa sta razvili polnjene, tudi s sladoledom, najrazličnejšimi namazi in posipi. "Že od začetka naju je vodila tudi misel na to, da morajo biti vizualno privlačni, da se bodo ljudje z njimi fotografirali," nam je pojasnila Maša Debevc, ki v sestrskem duetu skrbi za vizualno podobo in marketing, medtem ko Špela razvija okuse.

In čeprav so njuni kurtoši zdaj velika uspešnica, so bili začetki precej manj optimistični. "Zagotovo ni bilo tako, kot je zdaj," je v smehu dejala Maša, "sprva nas še nihče poznal, začeli smo z ničle, z lastnimi sredstvi, nismo imeli nobenih drugih vlagateljev. In ko smo odprli, smo dolgo sami sedeli v lokalu in upali, da nas pride kdo pogledat."

K razvoju Brega v novo ljubljansko promenado so nedvomno pripomogli tudi kurtoši. Foto: Gaja Hanuna

Takrat Breg še ni bil ena glavnih ljubljanskih promenad, razen njihovega praktično ni bilo lokalov in ljudje preprosto niso zahajali v tisti konec, je pojasnila. "Vsi ljudje, ki so se tam sprehajali, so se pri Zlati ladjici obrnili in šli nazaj v center. Težko je bilo ljudi pripraviti do tega, da naredijo še nekaj korakov, ker za to preprosto niso imeli razloga."

Nato pa se je vendarle začelo razvijati, ob njihovem so se odprli še drugi lokali in Breg je zaživel. "Vsaj malo smo k temu zagotovo prispevali tudi mi," je prepričana Maša.

Ker je k njim zahajalo toliko gostov s Hrvaške, so pred tremi meseci odprli tudi lokal v Zagrebu. Foto: Gaja Hanuna

V nasprotju z večino gostincev v Ljubljani in drugod se je pandemija koronavirusa za Sisters Kurtoš izkazala za nepričakovano priložnost. "Kot vsi drugi smo bili nekaj časa zaprti, a smo lahko nato dokaj zgodaj odprli, ker kurtoše prodajamo za s seboj, nimamo sedišč," je pojasnila Maša, "iskreno je bila situacija med pandemijo za nas kar v redu, ker je bila velika večina drugih lokalov zaprta. Ljudje so prihajali tudi zato, ker niso mogli nikamor drugam, in mnogi so takrat postali redne stranke, ki so se vračale tudi pozneje, ko se je odprlo vse drugo."

Kot eno najmočnejših točk posla je Maša izpostavila marketing, v katerega ves čas vlagajo, največ prepoznavnosti pa jim prinese Instagram – seveda tudi zaradi fotogeničnosti kurtošev, ki jih ponujajo. Pa največja uspešnica? "Naš Harry Potter," je kot iz topa izstrelila Maša in pri tem mislila na posebno izdajo kurtošev, ki jih v ponudbo uvrstijo ob začetku šolskega leta.

Harry Potter, največja uspešnica med ljubljanskimi kurtoši Foto: Sisters Kurtoš

Prav kurtoši po navdihu Harryja Potterja so jim prinesli tudi ogromno pozornosti zunaj meja Slovenije, zaradi njih so jih začeli množično obiskovati Hrvati, predvsem Zagrebčani. Še več, obisk s Hrvaške je bil tako velik, da so decembra lani odprli lokal tudi v središču Zagreba, pri parku Zrinjevac.

Prvi odzivi so odlični, je zadovoljno povedala Maša, pravzaprav so presegli njihova pričakovanja, a novih širitev za zdaj ne načrtujejo: "Dovolj dela imamo z dvema lokacijama, zdaj si želimo predvsem še bolj okrepiti prepoznavnost naših kurtošev tako v Ljubljani kot v Zagrebu."

