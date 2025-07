Avstralski šprinter dopolnil imenitno zbirko, brez napadov med favoriti Toura

Kaden Groves je bil danes član ubežne skupine, v tej pa je odločilni napad sprožil 17 kilometrov pred ciljem, zdržal do konca etape in se veselil svoje prve zmage na Dirki po Franciji.

"Toliko čustev me preplavlja. Z ekipo smo imeli toliko načrtov, še posebej z Jasperjem (Philipsenom) in Mathieujem (van der Poelom, op. p.). Zdaj pa sem dobil svojo priložnost," je v solzah po zmagi razlagal Groves. "Ekipa mi je dala proste roke, vendar nismo bili prepričani, ali naj etapno zmago napademo danes ali jutri. V dežju in mrazu se vedno počutim dobro, prvič pa sem zmagal sam. In to na Touru! Neverjetno! Imel sem resnično odlične noge. Mučil sem se, da sem prišel do cilja, a smo nagrajeni z etapno zmago," se je še veselil.

Danes je postal še drugi kolesar po Timu Wellensu, ki je na tem Touru zaključil trilogijo. "Že prej sem zmagal na Giru in Vuelti, a vprašanje je ostalo, ali mi bo to uspelo na Touru. No, zdaj sem dokazal, da zmorem tudi to," si je oddahnil 26-letni Avstralec.

Glavnina je v cilj prišla sedem minut za zmagovalcem, tik ob nosilcu rumene majice Tadeju Pogačarju pa je zaradi neprevidnosti prišlo še do enega padca, ki pa se mu je Slovenec k sreči izognil. Pogačar je v skupnem seštevku dirke ohranil 4:24 prednosti pred Jonasom Vingegaardom in 11:03 pred Florianom Lipowitzem. Na osmem mestu ostaja Primož Roglič (+ 25:30).

Edina večja sprememba med najboljšimi je izpad Avstralca Bena O'Connorja (Jayco AlUla) iz deseterice, iz te ga je izrinil Francoz Jordan Jegat (TotalEnergies), ki je bil danes med ubežniki.

112. Dirka po Franciji se bo končala jutri v Parizu, a ne s klasičnim šprinterskim obračunom na Elizejskih poljanah, pač pa so prireditelji tokrat zaključek začinili s tremi vzponi na Montmartre. Povsem mogoče pa je, da se bodo v karavani dogovorili, da na ta kratek, a oster klanec ne pritiskajo na polno in tako šprinterskim kolegom le omogočijo trenutek slave. V skupnem seštevku je namreč dirka bolj ali manj odločena.

Results powered by FirstCycling.com

Dirka po Franciji, potek 20. etape:

Cilj: Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck) je zmagovalec predzadnje etape letošnjega Toura, v svoji zbirki ima zdaj zmage z vseh treh grand tourov. Drugo mesto je zasedel Nizozemec Frank van den Broek (Picnic PostNL), tretje pa njegov rojak Pascal Eenkhoorn (Soudal Quick-Step).

KADEN GROVES WINS STAGE 20, HATS OFF 🎩



Kaden Groves gagne l'étape 20, quel numéro 🇦🇺#TDF2025 pic.twitter.com/2AtTYMtxT9 — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2025

7 km do cilja: Groves vozi 40 sekund pred van den Broekom in 58 pred Stewartom, še malce dlje je skupina z Wellensom, Jorgensonom in Jegatom, glavnina pa šest minut za vodečim Avstralcem. V glavnini je tudi Ben O'Connor, ki danes izgublja mesto v najboljši deseterici Toura, iz te ga bo izrinil Jordan Jegat.

10KM to go, 53" ahead, first Tour win for Kaden Groves? 🇦🇺



10KM, encore 53" d'avance, première victoire d'étape sur le Tour pour Kaden Groves ? 🥇#TDF2025 pic.twitter.com/MQdkRsCzPf — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2025

12 km do cilja: Kaden Groves pridobiva prednost in zdaj vozi 45 sekund pred Eenkhoornom, Jegatom, Velascom, van den Broekom in Stewartom. Pet sekund za temi so Wellens, Jorgenson, Sweeny, Gregoire in Trentin, glavnina pa nadaljuje mirno, 5:33 za vodilnim Avstralcem.

16 km do cilja: Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck) se je zdaj oddaljil van den Broeku in Stewartu.

17 km do cilja: Vodi zdaj trojica Groves, van den Broek in Stewart, 11 sekund za njimi je Eenkhoorn, 15 Velasco in Jegat, 30 Wellens, Jorgenson, Sweeny, Gregoire in Trentin, glavnina pa vozi 5:28 za čelom dirke.

22 km do cilja: Na mokri cesti je danes izjemno nevarno, kar so potrdili Ivan Romeo (Movistar), Simone Velasco (Astana) in Romain Gregoire (Groupama – FDJ) z zdrsom in padcem. Romeo je zdaj v glavnini, dobrih pet minut za vodilnimi.

🏁21km



Horrible crash 🤕



Romeo and Gregoire go down hard, leaving Groves, Van den Broek and Stewart at the front 🇦🇺🇳🇱🇬🇧#TDF2025 pic.twitter.com/7UU2Wmdb2l — ITV Cycling (@itvcycling) July 26, 2025

26 km do cilja: V ospredju se je zdaj nabrala deseterica, v kateri so Sweeny, Jegat, Eeenkhoorn, Gregoire, Groves, Trentin, Romeo, Velasco, van den Broek in Stewart. Ima 33 sekund prednosti pred Wellensom, Jorgensonom in Costioujem, pa pet minut pred glavnino, ki je še ujela van Aertovo skupino. Kolesarji se vzpenjajo na Cote de Longeville (2,6 km/6 %).

31 km do cilja: V lov za vodilnim Sweenyjem so se podali Pascal Eenkhoorn, Romain Gregoire, Kaden Groves, Frank van den Broek in Jake Stewart, nadoknaditi morajo še 19 sekund. 28 sekund za vodečim Avstralcem vozi skupina z Jegatom, Velascom, Trentinom in Romeom, 44 sekund za čelom dirke skupina z Jorgensonom in Wellensom, glavnina pa zaostaja pet minut in pol. Pred glavnino je še skupina z van Aertom, ki pa bo vsak čas ujeta.

😱 A scare for @harry_sweeny but the Aussie is still all alone in the lead!



😱 Frayeur pour @harry_sweeny, mais l'Australien est toujours bien en tête !#TDF2025 pic.twitter.com/Ll28xnLzNu — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2025

40 km do cilja: Harry Sweeny (EF Education – EasyPost) vozi že 50 sekund pred skupino z Wellensom in Jorgensonom, pa štiri minute pred skupino z Woutom van Aertom in Lennyjem Martinezom in 5:30 pred glavnino, na čelu katere se je pojavil Ben O'Connor (Jayco AlUla).

51 km do cilja: Jegat je spet v skupini z Wellensom, Sweeny pa vodi s 17 sekundami prednosti. Skpina s Storerjem in van Aertom je slabe tri minute za vodilnim Avstralcem, glavnina pa že 4:40. V glavnini je imel težave s kolesom Jonas Vingegaard, s spremljevalnega vozila Visme je hitro dobil nadomestno kolo in zdaj lovi glavnino. Spet je začelo deževati.

🇦🇺 @harry_sweeny and 🇫🇷 @jegatjordan attempted to go clear after their acceleration at the summit of the Côte de Thésy. But Jegat can no longer sustain the effort and Sweeny continues up the road without him.



🇦🇺 @harry_sweeny et 🇫🇷 @jegatjordan ont tenté de creuser l'écart… pic.twitter.com/yxoKWWQ3PO — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2025

63 km do cilja: Na vrhu Thesyja je Jegata za gorske točke izzval Harry Sweeny (EF Education – EasyPost) in Francoza premagal. Dvojica zdaj vozi 23 sekund pred kolegi ubežniki, te pa lovi še ena močna skupina z Laurencem, Storerjem, van Aertom, Skujinšem, Teundom, Delettrejem, Barguilom, Woodsom in Johannessenom. Glavnina zdaj vozi tri minute in pol za vodilnima. V glavnini so nadzor prevzeli Pogačarjevi kolegi iz UAE Emirates.

64 km do cilja: V glavnini je večja skupina sprožila protinapad, favoriti s Pogačarjem na čelu, ostajajo mirni in pazijo le drug na drugega. V ospredju se je v solo vodstvo odpeljal Jordan Jegat (TotalEnergies).

🇫🇷 Jordan Jegat accelerates on the côte de Thésy!



🇫🇷 @JegatJordan accélère dans la côte de Thésy !#TDF2025 pic.twitter.com/RscnxKSHk7 — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2025

65 km do cilja: Kolesarji se vzpenjajo na Cote de Thesy (3,5 km/9 %), iz vodilne skupine je napadel Ivan Romeo (Movistar), iz glavnine, ki vozi 2:32 za vodilnimi, pa Axel Laurence (Ineos Grenadiers).

81 km do cilja: Pascal Eenkhoorn (Soudal-Quick Step), Harry Sweeny (EF Education-EasyPost), Romain Grégoire (Groupama-FDJ), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Matteo Trentin (Tudor), Ivan Romeo (Movistar), Simone Velasco (XDS-Astana), Jordan Jegat (Total Energies), Frank van den Broek (Picnic-PostNL), Jake Stewart (Israel-Premier Tech), Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG), Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) in Ewen Costiou (Arkéa-B&B Hotels) zdaj vozijo dve minuti in pet sekund pred glavnino, na čelu katere tempo diktira Mauro Schmid (Jayco AlUla). Skupina z zeleno majico zaostaja že več kot 13 minut.

101 km do cilja: V glavnini je padel še Francoz Clement Champoussin (Astana). Prednost vodilne trinajsterice je narasla na 1:33, gruppetto z zeleno majico pa zaostaja že dobrih 12 minut za čelom dirke.

Clement Champoussin crashes and is almost run over by a motorbike 😱



That was seriously close to disaster 😳 pic.twitter.com/GBgXrtR0V8 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 26, 2025

112 km do cilja: Leteči cilj v Chaux du Dombiefu je brez boja dobil Simone Velasco (Astana), bežeča trinajsterica ima zdaj 50 sekund prednosti pred glavnino.

💚 A group of 13 managed to open a gap of 50'' over the peloton at the intermediate sprint.



💚 Un groupe de 13 est parvenu à s'extraire du peloton. Ils comptent 50'' d'avance au sprint intermédiaire.#TDF2025 | @wlcmagazine pic.twitter.com/Y3Ue6hxzJa — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2025

Izidi letečega cilja, Chaux du Dombief:

1. Velasco 20 točk

2. Eenhoorn 17

3. Van den Broek 15

4. Grégoire 13

5. Jegat 11

6. Sweeny 10

7. Groves 9

8. Trentin 8

9. Jorgenson 7

10. Romeo 6

11. Stewart 5

12. Wellens 4

13. Costiou 3

14. Van Moer 2

15. Watson 1

116 km do cilja: Vodilni trinajsterici se poskušata priključiti še Samuel Watson in Brent van Moer, kljub temu, da je nehalo deževati, pa cesta ostaja mokra in spolzka, kar je v glavnini spoznal Švicar Mauro Schmid, ki mu je na enem od ovinkov spodneslo kolo. Kolesarji za njim so se mojstrsko izognili padcu. Tudi Schmid se je hitro pobral in je že v pelotonu. Ta zdaj vozi 46 sekund za čelom dirke.

Mauro Schmid goes down HARD on the descent 🤕 pic.twitter.com/zBeZmWuQzM — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 26, 2025

120 km do cilja: Sweeny, Eenkhoorn, Groves, Grégoire, Velasco, Jegat, Van den Broek, Trentin, Romeo in Stewart so ujeli Wellensa, Jorgensona in Costioua, trinajsterica zdaj vozi 30 sekund pred glavnino, ki jo vodi Jayco AlUla Bena O'Connorja. Avstralca skrbi predvsem bežeči Francoz Jordan Jegat (TotalEnergies), ki v skupnem seštevku zaseda 11. mesto in do desetega (na tem je O'Connor) manjkajo štiri minute in osem sekund. Dež pa je vsaj začasno ponehal, posijalo je celo sonce.

128 km do cilja: Wellensu, Jorgensonu in Costiouu se približujejo Sweeny, Eenkhoorn, Groves, Grégoire, Velasco, Jegat, Van den Broek, Trentin, Romeo in Stewart. Tudi glavnina, ki se na čelu ves čas drobi, ko z napadi poskušajo številni kolesarji, je blizu, vozi le dobrih 20 sekund za čelom dirke.

A group of 10, including 🇫🇷 @jegatjordan, are attempting to reach our leading trio. There's only 8 seconds between them.



Un groupe de 10 coureurs, dont 🇫🇷 @jegatjordan, tente de rejoindre notre trio de tête. Il n'y a que 8 secondes entre eux.#TDF2025 pic.twitter.com/95w1oRQ0xE — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2025

130 km do cilja: Trojica ima le 11 sekund prednosti pred močno razpotegnjeno glavnino. V tej najvišje uvrščeni kolesarji v skupnem seštevku, na čelu s Pogačarjem, Vingegaardom in Lipowitzem, kolesarijo povsem mirno, z napadi se trudijo predvsem člani ekip, ki zmage na letošnji dirki še nimajo.

135 km do cilja: Zdaj so se v vodstvo odpeljali Tim Wellens, Matteo Jorgenson in Ewen Costiou. Skupina z Mohoričem in Onelyjem je ujela glavnino z rumeno majico.

Another breakaway attempt, this time by 🇧🇪 @Tim_Wellens, 🇺🇸 @MatteoJorg and 🇫🇷 @CostiouEwen. They have a small gap of 15" on the peloton that's slowly growing.



Nouvelle tentative d'échappée, cette fois par 🇧🇪 @Tim_Wellens, 🇺🇸 @MatteoJorg et 🇫🇷 @CostiouEwen. Ils ont un petit… pic.twitter.com/A94Gkb1TCw — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2025

139 km do cilja: Pogačarjev moštveni kolega pri UAE Emirates Tim Wellens je osvojil drugi gorski cilj dneva, z Aurelienom Paret-Peintrom, Alexandrom Delettrejem, Francom van den Broekom in Jarradom Driznersom si je privozil manjšo prednost pred glavnino, skupina z Mohoričem in Onelyjem pa je zaostanek za glavnino zmanjšala na 25 sekund.

143 km do cilja: Glavnina se je raztrgala na dve večji skupini, v drugi sta obtičala tudi Matej Mohorič in Škot Oscar Onely. Pogačar, Vingegaard, Lipowitz, Roglič so v prvi skupini. Razlika med obema skupinama je okoli 40 sekund.

148 km do cilja: Do konca spusta sta Ballerinija ujela še Matteo Jorgenson in Mauro Schmid, nato pa je trojici priključila še glavnina. Kolesarji se že vzpenjajo na Cote de Valfin (5,7 km/4,2 %).

152 km do cilja: Na nevarnem spustu po mokri cesti se je z nadvse drzno vožnjo v vodstvo odpeljal Davide Ballerini (Astana).

Davide Ballerini takes the descent at full speed and manages to escape from the peloton, 13 seconds ahead. 💨



🇮🇹 Davide Ballerini fait la descente à fond et a réussi à s'échapper du peloton, 13 secondes d'avance #TDF2025 pic.twitter.com/7QD9hSYHiS — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2025

159 km do cilja: Prvi gorski cilj dneva je osvojil Francoz Louis Barre (Intermarche – Wanty), skupina z zeleno majico (Jonathan Milan) je na prvem klancu zaostala 2.48 za glavnino, še v večjih težavah je Arnaud de Lie, ki s kolegom iz moštva Lotto Grignardom vozi dobre štiri minute in pol za glavnino.

⚪🔴 Louis Barré takes two points at the Col de la Croix de la Serra, so it's official: @TamauPogi will be the polka dot jersey of the #TDF2025, provided, of course, that he finishes.



⚪🔴 Louis Barré passe en tête au col de la Croix de la Serra, c'est donc officiel : @TamauPogi… pic.twitter.com/9YMZ9dbcdb — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2025

163 km do cilja: Tudi drugi poskus pobega je bil nevtraliziran, na čelu glavnine se zdaj pojavljajo tudi kolesarji Mohoričevega Bahraina.

🌧️🌧️🌧️ The weather is not sparing the peloton! The riders are racing in pouring rain!



🌧️🌧️🌧️ La météo n'épargne pas le peloton ! Les coureurs évoluent sous une pluie battante !#TDF2025 pic.twitter.com/NmIgLBnBmt — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2025

165 km do cilja: Asgreena je glavnina ujela, močno se je ulilo, zdaj pa glavnini beži trojica Neilson Powless, Harry Sweeny (oba EF Education – EasyPost) in Raul Garcia Pierna (Arkea B&B Hotels).

171 km do cilja: Kolesarji se že vzpenjajo na Col de la Croix de la Serra (12,1 km/4,1 %), Kasper Asgreen ostaja edini pred glavnino in ima 30 sekund prednosti.

179 km do cilja: Zdaj pred glavnino staja le še Danec Asgreen. Nadaljuje se boj za pobeg. Etapa se je začela v suhem, a naj bi se to že zelo kmalu spremenilo, napovedujejo vremenoslovci. Do Saint-Clauda (38. km etape) lahko tekmovalci že pričakujejo prve kaplje, nato jih bodo do cilja močile nevihte.

181 km do cilja: Glavnini se je prvi odpeljal Kasper Asgreen (EF Education – EasyPost), sledijo mu Ben Healy, Mauro Schmid in Jonas Abrahamsen. Na čelu glavnine je še vedno boj, razlike pa so minimalne.

12:17 (184,2 km do cilja): Direktor dirke Christian Prudhomme je pomahal z zastavico in predzadnja etapa letošnje francoske pentlje se je začela tudi zares! Takoj so se začeli napadi. Danes bomo posebej pozorni na našega asa Mateja Mohoriča (Bahrain - Victorious), ki je pred etapo dejal: "Ta mi še najbolj ustreza, vse bo odvisno od nog in potrpežljivosti."

Štart: Ob 12.05 so se kolesarji podali na zaprto vožnjo.

💪 The battle for the breakaway looks set to be intense, as it will have a great chance of going for the win!



💪 La bataille pour prendre l'échappée s'annonce intense, car elle aura de grandes chances d'aller au bout !#TDF2025 pic.twitter.com/xZbevYD0rn — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2025

Dobrodošli še na predzadnji etapi letošnjega Toura!