Za slovensko modno navdušenko se včerajšnji dan ni začel najbolje. "Sem čisto šokirana. Nekdo je želel vlomiti v moje stanovanje," je v sredo zjutraj svojim sledilcem na družbenem omrežju Instagram sporočila Nika Ambrožič Urbas.

Kot je povedala, je v času incidenta še spala, v stanovanju je bila sama, vrata pa so bila odklenjena. "Slišala sem, kako nekdo tolče po vhodnih vratih. Kasneje mi je postalo jasno, da želi razbiti steklo. Nato je ugotovil, da so vrata odklenjena, in je na silo vdrl v stanovanje. Dobesedno me je vrglo iz postelje," je dejala pretresena 45-letnica.

"In to v centru Ljubljane!"

V nadaljevanju je pojasnila, da je moški očitno slišal, da stanovanje ni prazno, zato ga je zapustil: "Nato sem zdrvela do balkona, ki je ob glavni cesti, in videla, kako hodi proti svojemu avtu. Pogledala sem ga in vprašala: 'Ali ste pravkar vstopili v moje stanovanje?'" To je potrdil, začel iskati izgovore, se usedel v avto in odpeljal.

Dejala je, da je z njo vse v redu, "nočem pa razmišljati, kaj vse bi se lahko zgodilo, če bi ta moški dejansko ostal v stanovanju in se odločil nadaljevati iskanje svojega plena". "S temi scenariji se nočem poigravati, ker me ne bodo pripeljali nikamor. Kakšne stvari se dogajajo sredi belega dne. In to v centru Ljubljane! To je neverjetno," je sklenila.

Ambrožič Urbas poznamo kot vplivnico, stilistko in žirantko šova Zvezde plešejo. Od leta 2015 je poročena z novinarjem Matjažem Ambrožičem, s katerim sta več let živela v Londonu, pred leti pa se preselila nazaj v Slovenijo.

Zakonca Ambrožič sta 16 let živela in delala v tujini, pred šestimi leti pa se preselila nazaj v Slovenijo. Foto: Mediaspeed

