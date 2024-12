Luka Dončić žrtev vloma: tatovi udarili že večkrat

Tatovi so v petek vdrli v hišo Luke Dončića v Dallasu. In ni prvi športnik iz lig NBA , NHL in NFL, ki je bil v zadnjem času žrtev tatov. Odnesli so nakit v vrednosti okoli 30.000 ameriških dolarjev (28.500 evrov), poroča The Dallas Morning News.

Policija iz Dallasa je potrdila, da so v petek med 17.00 in 21.00 za zdaj še neznani tatovi (vlomili v dom Luke Dončića. Vlomili so skozi okno spalnice. Luke, Anamarie Goltes in njune hčerke ni bilo doma. "Luka in njegova družina so na varnem," je sporočila Lara Beth Seager, ki skrbi za Dončićeve finance. "Luka je vložil prijavo na policijo. Preiskava še poteka." Ni še jasno, ali je bil tat en sam ali jih je bilo več. So pa po prvih ocenah policije odnesli nakit v vrednosti 30.000 ameriških dolarjev.

Vodstvo lige NBA je nedavno pozvalo košarkarje k več previdnosti, češ da se vrstijo vlomi v razkošna domovanja športnih zvezd. Nedavno so vlomili v hišo košarkarja Milwaukeeja Bobbyja Portisa, pa košarkarja Minnesote Mika Conleyja, zvezdnikov Kansas City Chiefsov iz lige NFL, Patricka Mahomesa in Travisa Kelceja, pa tudi podajalca Cincinnati Bengalsov (Joe Burrow). Že novembra so v Dallasu vlomili v hišo najbolje plačanega hokejista Dallas Stars Tylerja Seguina. Za zdaj sicer ni dokazov, da bi šlo za iste storilce.

Dallas Mavericks po petkovi zmagi nad Phoenixom naslednjo tekmo igrajo že v noči na nedeljo, ko gostujejo v Portlandu. Dončić bo tekmo zaradi poškodbe mečne mišice izpustil. To bo njegova že 10. izpuščena tekma v tej sezoni, čaka pa ga še vsaj mesec dni okrevanja.