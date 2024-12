Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić si letošnjega božiča, vsaj kar zadeva košarkarski parket, ne bo ohranil v lepem spominu. Potem ko je lani na božični dan Phoenixu nasul kar 50 točk, je letos suvereno odprl tekmo proti Minnesoti, nato pa srečanje zaradi poškodbe končal že v drugi četrtini. Da poškodba leve mečne mišice ne more biti nedolžna, je bilo jasno že po odzivu Ljubljančana, ki je brez kontakta vidno začutil bolečino v levi nogi, nato pa s težavami v spremstvu zdravniške službe odšepal v garderobo, na začetku tretje četrtine pa so Mavericks sporočili, da se Slovenec ne bo več vrnil na parket. Dončić je tekmo v 16 minutah na parketu končal s 14 točkami in petimi skoki.

Dallas Mavericks star Luka Doncic will be re-evaluated in one month after sustaining a left calf strain on Christmas Day, sources tell ESPN. https://t.co/HVrzlaEzOR — Shams Charania (@ShamsCharania) December 27, 2024

Hitro zatem so se pojavila ugibanja, kako huda je poškodba slovenskega kapetana, zdaj pa je vendarle postalo jasno, da ga bodo tako soigralci kot navijači pogrešali vsaj mesec dni. "Zvezdnika Dallas Mavericks Luko Dončića bodo ponovno pregledali čez en mesec, potem ko je na božični dan utrpel poškodbo levega meča, so viri povedali za ESPN," danes poroča dobro obveščeni "insider" ESPN Shams Charania. Nadaljnje podrobnosti in razsežnosti poškodbe pa ob tem še niso znane, naj pa bi Slovenec v četrtek prestal pregled z magnetno resonanco.

Nič z bojem za naziv MVP

Ob tej poškodbi Luke Dončića pa je tako tudi že jasno, da se slovenski košarkar skoraj zagotovo v tej sezoni ne bo mogel potegovati za nagrado najkoristnejšega igralca rednega dela košarkarske lige NBA (MVP). Po pravilih lige NBA morajo namreč igralci, ki se želijo potegovati za prestižno nagrado, igrati vsaj na 65 tekmah in morajo na parketu preživeti vsaj dvajset minut. Luka Dončić je v letošnji sezoni izpustil že osem tekem, kar pomeni, da jih do konca rednega dela lahko izpusti le še devet. Do nekje 27. januarja, ko bo minil mesec dni od poškodbe Slovenca, pa bo Dallas odigral še 16 tekem rednega dela.

A bolj kot naziv MVP je zagotovo pomembno zdravstveno stanje slovenskega košarkarskega velemojstra, ki ga bodo Mavs v nadaljevanju sezone še kako potrebovali za boj za čim boljše izhodišče v končnici in v lovu na tako želeni šampionski prstan.

