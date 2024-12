Trenutek, ko je prišlo do poškodbe.

Luka Doncic went back to the locker room after an apparent injury on this play. pic.twitter.com/R8xlcLdeHQ — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 25, 2024

Že v četrtek odhaja na pregled

Luka Dončić je igrišče zapustil tik pred koncem druge četrtine, potem ko je v enem izmed napadov začutil bolečino v levi nogi. Pogledal je proti svoji klopi in nakazal, da ne more nadaljevati. Dončića so po tekmi videli z berglami, kar je še dodatno zaskrbelo njegove navijače. Po pisanju ESPN, bo 25-letni slovenski košarkar v četrtek opravil pregled z magnetno resonanco. Šele takrat bo jasno, kako resna je njegova poškodba, a po nekaterih navedbah bi bil lahko z igrišč odsoten dlje časa. Slovenski as je tekmo končal s 14 točkami, ob tem pa je v svojo statistiko vpisal še 5 skokov in 2 asistenci.

"Upamo, da bo to njegova zadnja poškodba in da ne bo preveč resna. Luka je ključni del naše ekipe," je po tekmi povedal Jason Kidd, glavni trener Dallasa.

Luka Dončić in Kyrie Irving Foto: Reuters

"Molimo za Luko"

Ob odsotnosti Dončića je imel izjemno igro pokazal Kyrie Irving, potem ko je dosegel 39 točk, od tega 26, ko je naš košarkarski as predčasno končal tekmo. "Molimo za Luko, da si hitro opomore. Ne glede na to, kako dolgo bo trajalo, se bomo morali prilagoditi. To je preprosto narava tega posla," je po tekmi dejal Irving.

Luka Dončić je odšepal z igrišča in se ni več vrnil na parket. Pozneje so ga videli, kako je uporabljal bergle.

Last thing Mavs fans want to see: Luka Doncic limping to the locker room@FOX4 #MFFL pic.twitter.com/JnXtYXkrMK — Jeff Kolb (@JeffKolbFOX4) December 25, 2024

V preteklosti je imel že podobne težave

To pa ni prvič, da se Ljubljančan sooča s poškodbo mečne mišice. Podobno poškodbo je staknil že v sezoni 2022, ko je izpustil uvodne tri tekme končnice, prav tako pa je imel težave v pripravljalnem obdobju pred to sezono. Glede na njegovo pomembno vlogo v Dallasu, bo tokratna odsotnost resen preizkus za ekipo, ki ima v tej sezoni visoke cilje.

Sicer so soigralci Luke Dončiča v tej sezoni že pokazali, da lahko uspešno igrajo tudi brez njega, saj so v letošnji sezoni ob njegovi odsotnosti zabeležili šest zmag in le dva poraza v njegovi. Vseeno pa bo njegova poškodba velik izziv za ekipo, ki na zahodni konferenci trenutno zaseda četrto mesto.

Veliko razočaranje Luke, ko je staknil poškodbo.

Luka Doncic's reaction after suffering an injury and having to leave the game against the Timberwolves.



Get well soon! 🙏#MFFL • @dallasmavs pic.twitter.com/IgNsbJKI53 — Basketball Sphere (@BSphere_) December 25, 2024

