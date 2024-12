Čeprav naj bi na parketih, kjer se igra liga NBA, v pričakovanju božičnih praznikov vladala spokojnost in mir, pa je bilo na srečanju v Philadelphii vse drugače. Zvezdnik 76ers Joel Embiid je izgubil živce, ko mu je sodnica Jenna Schroeder v nekaj sekundah podelila dve tehnični napaki. To je pomenilo, da je bil eden najboljših centrov na svetu izključen, svet pa so obšli prizori njegove jeze, saj se še dolgo ni mogel sprijazniti z odločitvijo delivke pravice.

Večer v ligi NBA je bil zelo pester, saj je nastopilo kar 28 ekip. Odigranih je bilo 14 tekem, najbolj vroče pa je bilo zagotovo v dvorani Wells Fargo Center, kjer je Philadelphia premagala San Antonio (111:106), a se že v drugi četrtini znašla v težavah, saj je nepričakovano ostala brez Joela Embiida. Kamerunec, ki je letos na olimpijskem turnirju pomagal ZDA do zlate medalje, je proti Spursom, ki jim je v prejšnji sezoni nasul kar 70 točk in postavil rekord franšize, tako na parketu prebil le 14 minut.

Kamerunec z ameriškim potnim listom se še dolgo ni mogel sprijazniti z izključitvijo. Foto: Reuters

Dvoboj je končal pri devetih točkah (met iz igre 2/8) in treh skokih. Njegovi soigralci, najbolj sta se izkazala Tyrese Maxey in Paul George, so vendarle popeljali gostitelje do zmage, dvoboj pa bo ostal v znamenju "spornih" sodniških odločitev in ogromnega nezadovoljstva Embiida, ki se še dolgo ni mogel sprijazniti z izključitvijo.

Lowry in Nurse preprečila najhujše

Kaj se je zgodilo? Slabe tri minute pred koncem druge četrtine je Embiid, ki zaradi nedavne poškodbe nosa nosi masko, po prekršku v napadu nad Victorjem Wembanyamo v nekaj sekundah prejel dve tehnični napaki. Obe mu je sodnica Jenna Schroeder pokazala zaradi nešportnega obnašanja, žolčnih pripomb na njeno sojenje.

Kako je Joel Embiid izgubil živce po drugi izključitvi v karieri:

Joel Embiid has been ejected for the second time in his career. pic.twitter.com/4ziLzv7S3V — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 24, 2024

Ko je tako center Philadelphie, edini košarkar poleg Nikole Jokića, ki je v zadnjih štirih sezonah prejel priznanje za MVP igralca rednega dela, prejel izključitev, je povsem izgubil živce. Izkušeni soigralec Kyle Lowry in trener Nick Nurse sta preprečila najhujše, tako da ni prišlo do fizičnih obračunavanj.

To je bil sicer šele osmi nastop Embiida v tej sezoni, ki je večino drugih dvobojev izpustil zaradi poškodbe levega kolena, na treh tekmah v začetku novembra pa ga ni bilo zaradi kazni, ki jo je prejel po napadu na novinarja v slačilnici. Philadelphia je na teh osmih tekmah zmagala trikrat.

Vročekrvni zvezdnik Joel Embiid je v tej sezoni za Philadelphio odigral le osem tekem. Foto: Reuters

Zanimivo je, da je sodnica Jenna Schroeder pred tem na tekmi zaradi domnevno nešportnega prekrška v napadu nad Victorjem Wembanyamo izključila tudi Andreja Drummonda. Po ogledu posnetka je spremenila odločitev, Francozu pa prisodila tehnično napako zaradi simuliranja.