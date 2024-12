Čudovito, Luka Dončić se je vrnil. In to kako! #video

Dallas je prejel najlepše božično darilo. Na parket se je po dveh tekmah odsotnosti in težavah z levo peto vrnil Luka Dončić. Proti Portlandu se je izkazal s 27 točkami, 7 skoki in 7 asistencami, bil najboljši strelec srečanja in pomagal Dallasu do zanesljive zmage (132:108), s katero se je utrdil na četrtem mestu zahodne konference. Dallas bo v ligi NBA znova na delu na božični dan, 25. decembra, ko bo v poslastici za ljubitelje košarke v Evropi, dvoboj se bo namreč začel ob 20.30, v ponovitvi zadnjega konferenčnega finala gostil Minnesoto. Takrat bo Slovenija v izjemno atraktivnem terminu stiskala pesti za svojega 25-letnega junaka.

Dallas Mavericks : Portland TrailBlazers 132:108 (28:31, 62:53, 102:76)

Najboljši strelci: Dončić 27, Gafford 23 (met iz igre 7/7), Irving 20 (met iz igre 7/14), Thompson 13 (za tri 3/8), Washington Jr. 12; Avdija 19, Ayton 16 (9 sk.), Henderson 14 (trojke 2/3), Sharpe in Walker 13, Simons 10

Učinek Luke Dončića: 27 točk (za tri 1/17, za dve 9/12, prosti meti 6/8, 7 sk., 7 as., 1 ukr. žoga, 3 izg. žoge v 29 minutah in 47 sekundah

Kot da je v tej sezoni usojeno, da se Luka Dončić po odsotnosti vrača na parket ravno proti Portlandu. Tako je bilo že v začetku decembra, ko je odpravil bolečine v zapestju in pomagal soigralcem do zmage nad Portlandom s 36 točkami. Tokrat jih je dosegel devet manj, a se še kako izkazal. Če ne bi Dallas v zadnjo četrtino vstopil z ogromno prednostjo, malce po tem, ko je Dončić zadel svojo edino trojko, pa se oddaljil gostom za kar 30 točk, tako da je lahko trener Jason Kidd poslal v ogenj varovance, ki v tej sezoni ne dobivajo tako veliko priložnosti, bi lahko bile številke podobne kot takrat.

Vrhunci dvoboja med Dallasom in Portlandom:

Tako pa je 25-letni Ljubljančan sklenil srečanje s 27 točkami, bil prvi strelec srečanja, dodal pa še 7 skokov in 7 asistenc. Kot ga je bilo usojeno, da bo večer v znamenju ''sedmic'', vrnitve priljubljenega junaka LD77, ki bo prišel Dallasu še kako prav, saj prihaja 25. decembra v Teksas zelo neugoden tekmec, Minnesota. Obeta se božična poslastica, ki se je tradicionalno ne veselijo le na drugi strani velike luže, ampak tudi v Evropi, zlasti pa Sloveniji, saj se bo poslastica med Mavericksi in Timberwolvesi, to bo ponovitev zadnjega konferenčnega finala zahodne konference, začela ob izjemno atraktivnem terminu. Dallas bo jutri na delu ob 20.30!

Ko nastopi Dallas z začetno peterko Dončić, Irving, Thompson, Washington Jr. in Lively II, je nepremagljiv. Njegovo razmerje zmag in porazov v tej sezoni je 6-0.

The Dallas Mavericks are now 6-0 with the starting lineup of:



Luka Doncic, Kyrie Irving, Klay Thompson, PJ Washington, and Dereck Lively II. pic.twitter.com/PrRCE8GRbs — MFFL NATION (@NationMffl) December 24, 2024

Dallas po prvi četrtini podal v višjo prestavo

Če je Dallas, ki je lahko proti Portlandu končno računal na veliko večino najboljših igralcev (na seznamu poškodovanih vztrajata še Jaden Hardy in Dante Exum), v uvodni četrtini še pokazal nekaj ranljivosti in na prvi odmor odšel z majhnim zaostankom (28:32), pa se je v nadaljevanju srečanja Kiddov stroj dodobra ogrel.

Favorit iz Teksasa je proti Portlandu, ki v tej sezoni spada med najslabše klube zahodne konference in je vsega skupaj dobil le devet srečanj, pokazal bistveno več v drugi in tretji četrtini, ko si je tudi priigral odločilno prednost. V zadnji četrtini je prednost narasla že prek 30 točk, na koncu pa znašala +24 (132:108), kar je lepa napoved za sredin spektakel v dvorani American Airlines Center proti Minnesoti.

Dallas je brez večjih težav preskočil oviro iz Portlanda, v sredo zvečer pa ga čaka bistveno težji tekmec, Minnesota. Foto: Reuters

Občinstvo v Dallasu je večkrat v dobro voljo spravil Luka Dončić. Slovenski virtuoz, ki je v tej sezoni peti najboljši strelec lige NBA, je vrnitev na parket zaznamoval s 27 točkami. Mejo 20 točk sta na srečanju, na katerem se ni prav nihče izmed udeležencev v statističnih prvinah pohvalil z dvojnim dvojčkom, pri zmagovalcih prebila še Daniel Gafford, ki je začel srečanje na klopi, na koncu pa ob nezgrešljivem metu iz igre (7/7) zbral 23 točk in dosegel strelski rekord sezone, ter Kyrie Irving (20), ki ohranja vrhunsko formo, s katero bi lahko Dallasu tudi v tej sezoni pomagal do odmevnega uspeha.

''Smo v odličnem položaju. Pogrešal sem tekme. Čaka nas še veliko dela, a smo v dobri formi,'' je po prepričljivi zmagi povedal Dončić in dal vedeti, da je odpravil bolečine v levi peti, katere je prvič začutil na nedavnem srečanju z Golden Statom.

Kidd: Ne smemo se sprostiti

Jason Kidd je zelo zadovoljen s potekom sezone. Foto: Reuters Dallas se je z 19. zmago v tej sezoni utrdil na četrtem mestu zahodne konference (19-10), tik pred njim sta Houston (20-9) in Memphis (20-10), a se trener Jason Kidd zaradi tega noče niti pod razno prepustiti zadoščenju. "Smo v dobrem položaju, a nas čaka še ogromno dela v tej sezoni. Igralo se bo še veliko košarke, tako da se ne smemo sprostiti. Zahodna konferenca je zelo zahtevna. Nismo še povsem zadovoljni,'' je dal vedeti, da Dallas cilja še na višja mesta.

"Želimo dobiti vsako tekmo," je zadovoljen, kako so se njegovi varovanci odzvali na številne težave z manjkajočimi igralci (poškodbe in bolezni), ki so pestile ekipo v zadnjem obdobju. Po bolečih štirih zaporednih porazih v novembru je sledil imeniten niz, 14 zmag na 17 tekmah.

Kar 13 različnih strelcev Dallasa

Dončić je zgrešil nekaj uvodnih metov iz igre. Roka se mu je večkrat zatresla zlasti pri metih z razdalje. Zadel je le enega od sedmih poizkusov, ravno zadnjega na tekmi, ki ga je "izstrelil" v četrti četrtini, je bil pa bistveno bolj natančen pri metih za dve točke in njegovi veliki specialiteti, spretnih prodorih, kjer pride do izraza njegova višja stopnja košarkarske inteligence.

Luka Dončić je na parketu izmed vseh košarkarjev Dallasa prebil največ časa. 29 minut in 47 sekund. Foto: Reuters

Dallas je po prvem polčasu vodil za +9, kar pet njegovih igralcev pa je do takrat že doseglo dvomestno število točk. Dallasu se je nazadnje to pripetilo pred 15 leti! Pri tem je tudi ostalo, saj je strateg Kidd v nadaljevanju razdelil in razpršil minutažo med vse izbrance. Na parket jih je stopilo vseh 14, največ časa je na njem prebil povratnik Dončić, med strelce pa se ni vpisal le Kessler Edwards. Zgrešil je vse tri mete iz igre. Če bi bil uspešen vsaj enkrat, bi se lahko Dallas na srečanju pohvalil s kar 14 različnimi strelci.

Gafford srečen kot otrok

Daniel Gafford je bil nezgrešljiv iz igre proti Portlandu. Foto: Reuters ''Počutim se, kot da bi bil na vrhu sveta. Počutim se kot otrok v trgovini s sladkarijami,'' je dejal center Daniel Gafford, ki najbolj obožuje napade, katere lahko ob prekršku konča z zabijanjem, si da pri tem duška z glasnim vzklikom, nato pa ima še možnost prostega meta. Blestel je zlasti v tretji četrtini, v kateri je Dallas skupno dosegel 40 točk, skupno pa se na črti prostih metov znašel kar 14-krat. Zadel jih je devet.

Mavericks so zadržali status ene najbolj vročih ekip v ligi NBA, to je bila že 14. zmaga na zadnjih 17 tekmah, Portland, pri katerem je največ točk dosegel rezervist Deni Avdija (19), pa je na drugi strani klonil še sedmič na zadnjih osmih dvobojih. Proti Dallasu je skupno izgubil že šestič zapored. V tej sezoni je ostal kratkih rok na obeh srečanjih, ekipi pa se bosta pomerili kaj kmalu še dvakrat. Za začetek že konec tedna v Portlandu, pred tem bo Dallas, ki ga čaka daljša turneja po zahodu, gostoval še v Phoenixu.

Liga NBA, 23. december:

Lestvica: