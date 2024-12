Navdušenje v Dallasu, Luka Dončić poskrbel za najlepše božično darilo

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić je zaradi poškodbe leve pete izpustil zadnji dve tekmi v ligi NBA, na katerih so njegovi soigralci vknjižili polovičen izkupiček proti Los Angeles Clippers. Iz Dallasa pa prihajajo spodbudne novice, saj je zdravstveno stanje 25-letnega Slovenca vse boljše, tako da bi lahko kandidiral že za srečanje s Portlandom, ki se bo v noči na torek začelo ob 2.30, zagotovo pa ga lahko pričakujemo na parketu na božični poslastici, ko bo 25. decembra v Teksasu gostovala Minnesota. Tako bo Dallas kmalu prejel najlepše božično darilo, kar si ga lahko predstavlja.

Bolečine v levi peti so bile prehude. Luka Dončić na zadnjih treningih ni mogel opravljati tega, kar so njegovi soigralci. Tako je izostal na seznamu nastopajočih na zadnjih dveh tekmah v dvorani American Airlines Center proti Los Angeles Clippers. Ker pa se zdravstveno stanje najboljšega strelca Dallasa izboljšuje – to potrjuje tudi njegov uradni status pred srečanjem s Portlandom, ki je bil iz tega, da zagotovo ne bo nastopil, "povišan" v vprašljivega – se navijači Kiddove čete že veselijo njegove vrnitve.

Ko je Dallas prejšnji teden prvič nastopil proti LA Clippersom brez Luke Dončića in Kyrieja Irvinga, je doživel prepričljiv poraz. Na drugi tekmi, ko je bil pripravljen Irving, Dončić pa še vedno ni mogel pomagati soigralcem, pa so Mavericks vrnili udarec tekmecem iz mesta angelov. Kar osem košarkarjev Kiddove čete je doseglo dvomestno število točk. Foto: Reuters

Za zdaj še ni znano, ali bo ta resnično v noči na torek, ko se bo Dallas v domači dvorani spoprijel z eno (naj)slabših ekip v ligi NBA, Portland TrailBlazers. Ker pa bo 25. decembra v teksaškem velemestu gostovala Minnesota – kar bo imeniten spektakel in ponovitev zadnjega konferenčnega finala – se zaradi zgodnjega začetka dvoboja (ob 21. uri po slovenskem času) še kako veselijo tudi ljubitelji košarke iz Evrope, zlasti Dončićeve domovine.

Božična poslastica (tudi) za Dončićeve navijače v Evropi

Luka Dončić je konec maja po uspešnih predstavah proti Minnesoti proslavljal zmago v finalu zahodne konference. Foto: Guliverimage Neposredni obračun izjemnih zvezdnikov lige NBA, zlasti Dončića in Kyrieja Irvinga pri Dallasu ter Anthonyja Edwardsa pri Minnesoti, bi požel ogromno zanimanja, zato bodo pri Mavericksih naredili vse, kar je v njihovi moči, da bi Ljubljančan nastopil na božični poslastici.

V tem primeru morda tudi ne bi tvegali s predhodnim nastopom Dončića proti Portlandu, enemu izmed lažjih tekmecev, ki pa je kljub skromnim dosežkom v tej sezoni že premagal marsikaterega favorita. Prejšnji teden jo je tako dobil po prstih Jokićev Denver, kar je veliko opozorilo Dallasu, ki je sicer v imenitni formi, saj je zmagal na 13 od zadnjih 16 srečanj in se zasidral med štiri najboljše ekipe zahodne konference.

Portland je izgubil sedem od zadnjih osem srečanj. Na zadnji tekmi ga je za 20 točk premagal San Antonio (114:94), mladi francoski orjak Victor Wembanyama pa je prispeval kar 30 točk in deset blokad. Pri Portlandu je Shaedon Sharpe dosegel 25 točk. Foto: Reuters

Mavericks bodo po domačem srečanju proti Minnesoti odšli na daljšo turnejo. Nanizali bodo štiri gostovanja, se ustavili tudi v Houstnu in Phoenixu, kjer bi jih lahko čakalo zelo zahtevno delo, ko pa se bodo vrnili domov, bodo prvič v letu 2025 zaigrali na domačem parketu proti najboljši ekipi v tej sezoni, vodilnem Clevelandu.