Poseben večer za Dončića, razveselili so ga še soigralci

Dallas Mavericks se še drugič v treh dneh gostili Los Angeles Clippers in tokrat vendarle prišli do zmage, s 113:97. Luka Dončić je izpustil drugo zaporedno tekmo (poškodba pete), je pa igral Kyrie Irving. Ljubljančan je na svetovni dan košarke predstavil svojo novo fundacijo za pomoč mladim v športu in v dvorani gostil kar 750 otrok. Dončić se je na krilih izvrstnih predstav v tem mesecu na lestvici kandidatov za MVP igralca sezone povzpel na četrto mesto, tako da se je prvič v tej sezoni prebil med najboljših pet.

Quentin Grimes je s klopi dosegel kar 20 točk. Foto: Guliverimage Luka Dončić zaradi bolečin v levi peti tudi tokrat ni mogel pomagati soigralcem. Dallas na prejšnji tekmi ni pogrešal le 25-letnega Ljubljančana, ampak tudi drugega najboljšega strelca ekipe Kyrieja Irvinga (desna rama). Prvič v tej sezoni je zaigral brez obeh največjih zvezdnikov, kar so gostje iz Los Angelesa znali izkoristiti in v Teksasu zmagali s 118:95. "Dončić in Irving sta najboljša igralca na svetu," je poudaril Spencer Dinwiddie, ki je še kako pogrešal zvezdniška soigralca na zadnji tekmi.

Za drugi obračun s Clippers je bil Irving vendarle nared za igro, a ni bil ključen mož na terenu. Dal je 15 točk, prav toliko Spencer Dinwiddie, eno več pa Klay Thompson. Mavericks so zaigrali moštveno in to vedno prinaša zmage. Kar osem članov Dallasa je doseglo dvomestno število točk, rezervisti Dallasa so dali kar 46 točk, Los Angelesa samo 24. Quentin Grimes jih je dosegel celo 20, od tega 14 v zadnji četrtini. Tekmo je prelomil, ko je zadel dve zaporedni trojki in nato še ve tri prote mete, ko je bila nad njim storjena osebna napaka. In tako so zmagali s 113:97, kar je 18. zmaga Mavericksom, s katero ostajajo pred Clippersi, na četrtem mestu zahodne konference lige NBA.

Kyrie Irving je prispeval 15 točk. Foto: Guliverimage V dresu Los Angelesa je bil z 28 točkami najboljši strelec Norman Powell, James Harden in Kevin Portter ml. sta jih dala po 19, Ivica Zubac pa je dosegel svoj 19. dvojni dvojček (13 točk, 15 skokov). Pri Dallasu je dvojni dvojček dosegel Dereck Lively II. Še ena zanimivost: to je bila osma letošnja tekma Mavericksov brez Dončića, kar osem so jih dobili.

Dončić je bodril soigralce s klopi, na srečanju pa predstavil svojo novo fundacijo za pomoč otrokom v športu. Gostil je 750 otrok iz Dallasa in okolice. "Rad bi pomagal otrokom, da bi uživali v športu tako, kot sem jaz v njihovih letih," se je veselil posebnega večera.

Happy World Basketball Day! It’s an honor to share the Inside Youth Basketball Report and the Total Hoops Approach. A huge thank you to the amazing team behind the @LD77Foundation for bringing this to life. Together, we’re making the game better for kids everywhere.



Download the… pic.twitter.com/mDh3uIAFPX — Luka Doncic (@luka7doncic) December 21, 2024

Prvič v tej sezoni med najboljših pet

Luka Dončić je kot na petkovi tekmi z Los Angeles Clippers zgolj sedel na klopi. Foto: Reuters Odsotnost Dončića je prišla ob nepravem času, saj je nameraval Dallas izkoristiti niz štirih zaporednih domačih tekem in si izboljšati položaj na lestvici. O tem, v kako dobri formi je bil Dončić do poškodbe, priča tudi njegov skok na lestvici kandidatov za MVP igralca sezone. Prvič v tej sezoni se je povzpel med najboljših pet. Če je bil prejšnji teden še na šestem mestu, je po zaslugi odličnih predstav v tem mesecu, ko je v povprečju na tekmo prispeval 30,8 točke, 10,7 skoka in 9,3 asistence, iz igre metal 52-odstotno, za trojke pa 43-odstotno, poskočil za dve mesti in zdaj zaseda četrto mesto.

Luka makes his first appearance on this season's @Kia MVP Ladder 😤



Full Ladder: https://t.co/yrBKZjx7Xl pic.twitter.com/PvDeO5i2oi — NBA TV (@NBATV) December 20, 2024

Na lestvici MVP Kia Ladder so pred njim le še Nikola Jokić, Giannis Antetokounmpo in Shai Gilgeous-Alexander, za razliko od prejšnjega tedna pa je prehitel Jaysona Tatuma in Karl-Anthonyja Townsa.

Liga NBA, 21. december:

Lestvica: