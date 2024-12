Luka Dončić delil piškote, izpušča še eno tekmo

Novice iz Dallasa znova niso najboljše. Trener Jason Kidd je potrdil, da bo Luka Dončić izpustil še drugo zaporedno tekmo, ko Dallas Mavericks v noči na nedeljo (2.30) še drugič v treh dneh doma igrajo z Los Angeles Clippers. Četrtkovo tekmo so brez njena in brez Kyrieja Irvinga izgubili s 95:118. Ljubljančan ima težave z levo peto, Američan pa z desno ramo. Luka je na petkovem treningu samo metal na koš, Kyrie je opravil celoten trening z ekipo in morda vendarle nastopi.

Dallas Mavericks so s 17 zmagami in 10 porazi trenutno na četrtem mestu zahodne konference lige NBA. Foto: Reuters Dončić bo tako manjkal že na osmi tekmi sezone, Dallas ima po 27 odigranih 17 zmag in deset porazov. Mavericks se nadejajo, da bo Luka pripravljen za igro v ponedeljek, ko bodo gostili še Portland Trail Blazers. Kapetan slovenske reprezentance lahko do konca rednega dela izpusti samo še devet tekem, če želi kandidirati za naziv najbolj koristnega košarkarja lige. Po pravilih mora namreč za prejem nagrad odigrati vsaj 65 tekem od 82 v rednem delu sezone.

Ta sobota 21. december je svetovni dan košarke, Dončić pa bo predstavil svojo novo fundacijo za pomoč otrokom v športu. Z otroci se je sicer družil že v petek, ko je na predbožični dobrodelni prireditvi Dallas Mavericksov delil piškote.