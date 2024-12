Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić, ki je na zadnjih tekmah lige NBA ujel imenitno formo in Dallasu pomagal do dviga na lestvici, bo zaradi poškodbe leve pete, zaradi katere v zadnjih dneh sploh ni treniral, izpustil naslednjo tekmo. Dallas bo v noči na petek gostil LA Clippers, trenerja Jasona Kidda pa bi lahko doletel dvojni udarec, saj je za srečanje vprašljiv tudi nastop drugega najboljšega strelca Kyrieja Irvinga.

Na zadnji tekmi je blestel kot že dolgo ne. Luka Dončić se je proti Golden Statu izkazal z izjemnim trojnim dvojčkom, že tretjim na zadnjih štirih tekmah (45 točk, 13 asistenc in 11 skokov), s katerim je pomagal Dallasu do zmage v San Franciscu proti Golden Statu (143:133). Po tekmi pa se je moral za nekaj časa posloviti od parketa. Bolečine v levi peti so ga tako ovirale, da je med tednom izpustil dva zaporedna treninga, njegov klub Dallas pa je potrdil, da ga v noči na petek, ko bodo v Teksasu ob 2.30 po slovenskem času gostovali Los Angeles Clippers, ne bo na igrišču.

Kako je Luka Dončić blestel na zadnji tekmi proti Golden Statu:

Mavericks bodo tako nastopili brez 25-letnega Ljubljančana, ki se je vrnil v imenitno formo, postava Jasona Kidda pa bi bila lahko še bolj oslabljena, saj je zaradi bolečin v desni rami vprašljiv tudi nastop drugega junaka Dallasa, izkušenega Američana Kyrieja Irvinga. V torek je izpustil trening, v sredo pa se ga je udeležil, a ostaja odprto vprašanje, če je dovolj pripravljen za vrhunske napore, ki jih zahteva srečanje s tekmecem iz mesta angelov.

Kyrie Irving čuti bolečine v desni rami in njegov nastop proti LA Clippers ostaja vprašljiv. Foto: Guliverimage

Dallas je dobil 12 od zadnjih 14 tekem v ligi NBA, brez Dončića pa je v tej sezoni vseeno beležil več kot spodobne rezultate, saj je dobil pet od šestih srečanj. Če pa bi na parketu izostal še Irving, že tako je potrjeno, da ne bo mogel teličkom pomagati niti Jaden Hardy (gležnje), pa bi lahko to postala gromozanska ovira v iskanju poti do nove zmage in še višjega mesta v zahodni konferenci. Ob odsotnosti Dončića bodo več priložnosti na parketu dobili Spencer Dinwiddie, Quentin Grimes in Jazian Gortman.

Za boljšo novico v taboru Dallasa je poskrbela vrnitev Najija Marshalla, ki je premagal bolezen in se ta teden vrnil na treninge. Nazadnje je nastopil za Mavericks pred dobrim tednom, ko je Dallas izgubil v Oklahoma Cityju, s tem pa so Mavericks tudi izpadli iz ligaškega pokala lige NBA.

Naji Marshall se je vrnil v zasedbo Jasona Kidda in bo kandidiral za srečanje proti LA Clippers. Foto: Reuters

Dallas čakata v ligi NBA zdaj dve zaporedni tekmi proti LA Clippersom. Prva v noči na petek, druga pa v noči na nedeljo. Bi se lahko takrat Dončić že vrnil na parket?

