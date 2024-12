Družbena omrežja je preplavil videoposnetek prizora, kako sta se ob parketu pozdravila Luka Dončić in Kyrie Irving. Očitno sta košarkarska zvezdnika pozdrav zelo dobro naštudirala.

V preteklosti smo videli že vsemogoče načine pozdravljanja med športnimi zvezdniki. Za zadnjega zanimivega sta poskrbela slovenski košarkarski as Luka Dončić in Kyrie Irving. Glavna akterja sta ga na tekmi proti Golden State Warriors izpeljala tako hitro, da si ga je treba pogledati vsaj dvakrat …

Oba sta blestela na zadnji tekmi

Košarkarji Dallas Mavericks so na zadnji tekmi s 143:133 v gosteh premagali Golden State Warriors, Luka Dončić pa je v letošnji sezoni prikazal najboljšo igro. Dosegel je svoj tretji trojni dvojček, v svojo statistiko je vpisal 45 točk, 11 skokov in 13 asistenc. Na tej tekmi se je na parketu zelo dobro znašel tudi Kyrie Irving, ki je tokrat dosegel 21 točk in 8 asistenc.

