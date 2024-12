Fantastična predstava Luke Dončića na nori tekmi v San Franciscu

Košarkarji Dallas Mavericks na čelu z Luko Dončićem so v noči na ponedeljek s 143:133 slavili na gostovanju pri Golden State Warriors. Slovenski as je poskrbel za najboljšo predstavo sezone, podpisal pa se je pod svoj tretji trojni dvojček. Srečanje je končal pri 45 točkah, enajstih skokih in trinajstih asistencah, že v prvem polčasu je dosegel 28 točk. S 45 točkami je postavil tudi strelski rekord sezone, do zdaj jih je največ vknjižil proti Phoenixu konec oktobra, ko se je podpisal pod 40 točk. Skupaj sta moštvi dosegli kar 48 trojk, kar je največ na eni tekmi v zgodovini lige.

Golden State Warriors : Dallas Mavericks 133:143 Učinek Luke Dončića: 45 točk (10/12 za 2, 6/11 za 3, 7/9 prosti meti), 11 sk., 13 as., 3 ukr. žoge, 3 blokade, 3 izg. žoge v 37:51 Strelci: Wiggins 29 (5/9 za 3), Curry 26 (7/13 za 3, 10 as.), Green 21 (5/9 za 3), Kuminga 20; Dončić 45 (11 sk., 13 as.), Thompson 29 (7/11 za 3), Irving 21 (8 as.), Grimes 14, Washington 13, Gafford 10 (9 sk.)

"Luka me nikoli ne neha presenečati in navduševati. Na parketu je tako miren, dosegel je 45 točk s takšno lahkoto, pa vsak, ki je kadarkoli igral v ligi NBA ve, kako težko je doseči takšne številke. Ni veliko košarkarjev, ki jim lahko uspe kaj takšnega, tako, da mi je res v veliko čast, da sem lahko v isti ekipi kot on," je po zmagi nad bivšim klubom z izbrani besedami o Luki Dončiću spregovoril vidno čustveni Klay Thompson.

Slovenski košarkar pa ni navdušil le soigralca, temveč celotno košarkarsko srenjo. Ljubljančan je poskrbel za novo sanjsko predstavo, s katero je pustošil po San Franciscu in svojo ekipo popeljal do 17. zmage v tej sezoni. Slovenski košarkar se je podpisal pod 45 točk, kar je zanj največ v tej sezoni, za dve je zadel deset izmed dvanajstih poskusov, ob tem je unovčil šest trojk iz enajstih metov, dodal je še sedem prostih metov iz devetih poskusov. Za svoj tretji trojni dvojček v karieri pa je k dosežku dodal še enajst skokov in trinajst asistenc, izjemno pomemben delež pa je prispeval znova tudi v obrambi, saj je v statistiko vpisal še tri ukradene žoge in prav toliko blokad. Za še toliko bolj neverjetno statistiko je poskrbel že v prvem polčasu, v katerem je z 28 točkami izenačil svoje povprečje doseženih točk na tekmo, k temu je dodal še osem skokov in devet asistenc. Ostal je tudi edini košarkar v zgodovini lige NBA, ki je v enem polčasu dosegel tolikšno statistiko, odkar so podatki play-by-play od sezone 1996/97 na voljo v ligi NBA.

Dallas Mavericks so tako na najboljši možen način odgovorili na poraz v četrtfinalu pokalnega tekmovanja lige NBA in se podpisali pod osmo zmago na zadnjih devetih tekmah. V pravem strelskem prazniku v San Franciscu se je Dallas Golden Statu oddolžil za poraz v sredini novembra. Da bo to izjemen večer Dallasa so gostje pokazali že v uvodnih minutah, saj so zadeli prvih devet metov iz igre. Mavs so na koncu zadeli skoraj 60 odstotkov vseh svojih metov iz igre, več kot polovično uspešni pa so bili tudi pri izvajanju trojk, saj so jih zadeli 21 iz 41 poskusov. Na drugi strani so bili pri metu za tri še bolj razpoloženi Warriors, ki so jih zadeli kar 27, a kljub temu še enajstič v sezoni na koncu ostali praznih rok. Mavericks in Warriors so skupaj dosegli rekord NBA - 48 trojk.

"Danes je delovalo kot da nobena izmed ekip ne more zgrešiti, dosegli so kar 18 trojk v prvem polčasu, pa smo še vedno vodili, kar je naravnost noro. Bila je zabavna tekma, a hkrati tudi zelo fizična. Sigurno moramo biti boljši v obrambi, v napadu imamo ogromnih orožij, a pomembno je, da smo boljši tudi v skoku," je po koncu dejal Dončić, ki je s številnimi vidnimi praskami in modricami na telesu odgovarjal na vprašanja sedme sile. "Skušam biti čim boljši tudi v obrambi in pomagati soigralcem, vem, da je možen še velik napredek, a dajem vse od sebe, pomembno pa je, da to počnem konstantno," je še dodal slovenski košarkar.

Strelski šov v San Franciscu

Ko je Luka Magic zadel svojih prvih šest metov na srečanju, od katerih sta bila dva za tri točke, je bilo očitno, da bo Slovenec skoval novo dominantno predstavo. Dončić na prvih 16 tekmah sezone ni zabeležil trojnega dvojčka, ima pa tri na zadnjih štirih tekmah. Ob tem se je Ljubljančan podpisal tudi pod svoje prvo zabijanje v sezoni, potem ko je hitro izvedel prodor, podal do Kyrieja Irvinga, ta pa je vrnil žogo Dončiću, ki je nežno zabil žogo skozi obroč ter se ob tem prešerno nasmejal. Dallas je na koncu v Chase centru dosegel kar 143 točk in dosegel rekord sezone. Na splošno so Mavericks eksplodirali s 46 točkami v prvi četrtini in kar 81 v prvem polčasu.

Stephen Curry je dosegel 26 točk. Foto: Reuters

Poleg Dončića je blestel tudi nekdanji član Golden Stata Klay Thompson, ki se je z 29 točkami v dobrih 29 minutah podpisal pod najboljšo predstavo v dresu Dallasa. Zadel je sedem trojk iz enajstih poskusov. "Klay je bil izvrsten, kot da ne more zgrešiti. Tekme tu bodo zanj vedno nekaj posebnega, zagotovo ni enostavno, tu je igral celotno kariero, a je hkrati posebno," je o njegovi predstavi povedal Dončić. Pri Mavsih, pri katerih sta med drugim manjkala Naji Marshall in Jaden Hardy, so bili dvomestni še štirje košarkarji. Irving je dosegel 21 točk, Quentin Grimes jih je dodal 14, točko manj je prispeval P. J. Washington, Daniel Gafford pa je desetim točkam dodal devet skokov.

Največ točk v sezoni

Dallas je na krilih Dončića že po dobrih štirih minutah tekme vodil z dvomestno razliko (22:11), ta je nato še narasla (35:16), a so gostitelji nato kljub temu ves čas držali stik s tekmecem. Ob polčasu je prednost Dallasa v pravem strelskem šovu znašala 81:74. Golden State se je na začetku zadnje četrtine ob košu in še zadetem prostem metu Stephena Curryja približal na vsega tri točke zaostanka (113:116), a Dallas nasprotniku bližje od tega ni dovolil. Zmago gostujoče ekipe je nato v zadnjih trenutkih tekme s črte prostih metov potrdil Thompson, ki si je tako kot novembra v svojem starem "domovanju" prislužil stoječe ovacije občinstva. Dallas je na koncu slavil s 143:133, 143 točk pa je tudi največ, kar so jih Mavericks dosegli v tej sezoni.

Luka Dončić je s 45 točkami presegel svoj strelski rekord sezone, ki je do zdaj znašal 40 točk. Foto: Guliverimage

Pri Golden Statu, h katerim se bo iz Brooklyna preselil Dennis Schröder, se je strelsko na koncu najbolj izkazal Andrew Wiggins z 29 točkami, Curry je 26 točkam (7/13 za 3) dodal deset asistenc, Draymond Green se je podpisal pod 21 točk.

Dallas Mavericks zdaj čaka vrnitev domov, naslednjo tekmo pa bodo odigrali v noči na petek (2.30), ko bodo v American Airlines areni gostovali Los Angeles Clippers.

Zmaga za prvake

Prvaki Boston Celtics so v Capital One Areni s 112:98 premagali Washington Wizards in prišli do svoje 21. zmage v sezoni. Kelti so z delnim izidom 15:0 med prvo in drugo četrtino prišli do odločilne prednosti, ki je niso več izpustili iz rok. Jayson Tatum, ki je izpustil zadnji dve tekmi zaradi težav s kolenom, je dosegel 28 točk in dvanajst skokov, Jordan Poole jih je za Washinton prispeval 21.

Phoenix Suns so na krilih 28 točk Devina Bookerja s 116:109 premagali Portland Trail Blazers, ki so izgubili še šestič zapored. Kevin Durant je k zmagi prispeval 20 točk, sedem skokov in sedem asistenc, na drugi strani pa je prav toliko točk dosegel Anfernee Simons. Minnesota je s 106:92 ugnala San Antonio Spurs. Anthony Edwards je k zmagi prispeval 26 točk, pri Spursih je Victor Wembaynama 20 točkam dodal še dvanajst ujetih odbitih žog.

