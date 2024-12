Odmevna menjava v NBA: nemški zvezdnik se znova seli

Nemški košarkarski zvezdnik in MVP lanskega svetovnega prvenstva Dennis Schröder bo že sedmič v zadnjih štirih letih zamenjal klub. Dozdajšnji član Brooklyn Nets bo postal novi član Golden State Warriors. Nets bodo v menjavi za Nemca prejeli poškodovanega De'Anthonyja Meltona. V menjavi so bili vključeni tudi nekateri izbori v drugem krogu nabora.

V ligi NBA je od 15. decembra naprej dejavna prestopna tržnica. Menjave so sicer mogoče že prej, a so le od tega datuma naprej vanje lahko vključeni tudi igralci, ki so letos poleti podpisali nove pogodbe. Eden od njih je tudi član Warriorsov Melton, zato bo do menjave prišlo šele v tem roku, poroča Shams Charania z ESPN.

Letos poleti je Melton podpisal enoletno pogodbo v vrednosti 12,8 milijona z Warriorsi, ki so si ga zamislili kot enega ključnih členov rotacije branilcev, ki bi se s svojimi kvalitetami lahko dobro ujel s Stephenom Curryjem in bil pomemben člen s klopi. Golden State je odlično začel sezono in dobil 10 od prvih 12 tekem, vendar si je Melton v tem obdobju poškodoval koleno in moral na operacijo, ki je končala njegovo sezono. Bojevniki so od takrat naprej dobili le štiri od svojih naslednjih 12 tekem, tako da so se odločili okrepiti svoje vrste.

Breaking: The Nets are finalizing a deal to send guard Dennis Schroder and one second-round pick to the Warriors for De'Anthony Melton and three second-round picks, sources told @ShamsCharania. pic.twitter.com/BvFhybqfnc — ESPN (@espn) December 14, 2024

Schröderjeva 13 milijonov dolarjev vredna pogodba, ki prav tako poteče ob koncu sezone, se odlično ujema z Meltonovo, v menjavo pa so vključeni tudi prihodnji izbori na naboru. Brooklyn pošilja eno od svojih prihodnjih izbir v drugem krogu Warriorsom, ti pa pošiljajo tri prihodnje izbire v drugem krogu Netsom. Brooklyn je trenutno v fazi prenove ekipe in v tej sezoni je njihov glavni cilj zagotoviti najboljši mogoči položaj na naboru 2025, ki prinaša nove talente. Kot še poročajo nekateri viri blizu lige NBA, se pričakuje, da bodo nekateri drugi veterani v Brooklynu, kot so Dorian Finney-Smith, Cam Johnson, Ben Simmons in verjetno tudi Bojan Bogdanović, ki je sicer že dlje časa poškodovan, klub prav tako zapustili.

Na drugi strani je Schröder v 23 nastopih z Netsi v tej sezoni dosegal najvišje povprečje v karieri. V povprečju se je podpisoval pod 18,4 točke, tri skoke in 6,6 asistence na srečanje. V ligo NBA je prišel leta 2013 iz Braunschweiga in prvih pet sezon preživel pri Atlanta Hawks, nato nekaj več kot dve pri Oklahoma City Thunder, od jeseni 2020 pa je klub zamenjal kar sedemkrat. Igral je za LA Lakers, Boston, Houston, spet za Lakerse, Toronto in Brooklyn, zdaj pa odhaja v Golden State.

