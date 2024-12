Prvaki želijo nazaj na zmagovite tirnice

V noči na petek bodo v ligi NBA na sporedu tri tekme. Prvaki Boston Celtics bodo na domačem parketu TD Gardna gostili Detroit Pistons in se skušali po porazu z Memphisom vrniti na zmagovite tirnice. Kelti do zdaj v tej sezoni še nikoli niso izgubili dveh tekem zapored, skupno so pri izkupičku 19-5. Detroit je z razmerjem 10-15 na devetem mestu vzhoda. Obe letošnji medsebojni tekmi je dobil Boston.

Na drugih dveh srečanjih večera si bosta nasproti stala Miami in Toronto ter New Orleans in Sacramento. Miami in Toronto se bosta pomerila še tretjič v manj kot dveh tednih, obe ekipi pa sta bili uspešni po enkrat. Raptors v tej sezoni igrajo zelo slabo v gosteh, dobili so le eno od dvanajstih tekem, ob tem so v nizu treh zaporednih porazov

Luka Dončić bo z Dallasom na parket znova stopil v noči na ponedeljek (2.30), ko bodo Mavs gostovali pri Golden State Warriors.

Liga NBA, 12. december:

Lestvica: