Oklahoma City Thunder: Dallas Mavericks 118:104 Učinek Luke Dončića: 16 točk (met iz igre 5/15, 2/8 za 3, 4/5 prosti meti), 11 sk., 5 as., 4 ukr. žoge, 6 izg. žoge v 40 min. Strelci: Thompson 19, Marshall 19, Irving 17, Gafford 9, Dinwiddie 9, Maxence Prosper 6, Dereck Lively II 5, Grimes 4

Luka Dončić ni imel svojega večera, potem ko je v svojo statistiko vpisal 16 točk in 11 skokov in 5 asistenc. Največ točk pri Dallasu sta dosegla Klay Thompson in Naji Marshall. Oba sta se ustavila pri 19 točkah, medtem ko se je pri Oklahomi po igrišču razletel Shai Gilgeous-Alexander. Ta je dosegel je 39 točk. S to zmago je Oklahoma prekinila niz sedmih zaporednih zmag Dallasa.

Tokrat je obramba Oklahome uspešno ustavila Luko Dončića, ki je dosegel zanj skromnih 16 točk. Ljubljančan je imel met iz igre 5/15. Pomembno delo je pri pokrivanju slovenskega zvezdnika opravil Lu Dort, ob tem pa so mu pomagali še ostali branilci v domači ekipi.

Obramba Oklahome je ta večer uspela ustaviti Luko Dončića. Foto: Guliverimage

Odločilna je bila tretja četrtina

Domači košarkarji so ob polčasu vodil s 57:54. Predvsem po zaslugi 18 točk Gilgeous-Alexandra. Na drugi strani je bil Luka Dončić v prvem delu skoraj neopazen. Dosegel je le dve točki in imel met iz igre 1/7. Oklahoma je odprla drugi polčas z nizom 13:2, pri tem je Gilgeous-Alexander dosegel devet točk in Oklahoma je vodila že 70:56.

Odločilna je bila tretja četrtina, ki jo je Oklahoma dobil s 33:19. Isaiah Joe zadel trojko ob zvoku sirene in pred zadnjo četrtino postavil rezultat 90:73. Zadnjo četrtino je Dallas dobil za tri točke (31:28), a je bil to veliko premalo za preobrat tekme.

Shai Gilgeous-Alexander je Dallasu natresel 39 točk. Foto: Guliverimage

Prevlada na obeh straneh igrišča

Oklahoma je imela prevlado na obeh straneh igrišča. Z izjemno obrambo in učinkovitostjo so domači košarkarji dobro izkoristili 19 izgubljenih žog Dallasa, poleg tega so imeli tudi boljši skok (52-44). K temu je veliko prispeval novinec Isaiah Hartenstein, ki je za Thunder dosegel 10 točk in 13 skokov.

Oklahoma si je tako zagotovila mesto v polfinalu, kjer se bodo v Las Vegasu pomerili z zmagovalcem obračuna med Golden State Warriors in Houston Rockets.

V drugem četrtfinalnem spopadu na zahodu se bosta v noči na četrtek pomerila Houston in Golden State.

Giannis Antetokounmpo je dosegel 37 točk. Foto: Guliverimage

Pri Oklahomi je blestel Antetokounmpo

V polfinale pokala lige NBA so se zasluženo uvrstili Milwaukee Bucks, potem ko se premagali Orlando Magic s 114:109. Giannis Antetokounmpo je dosegel 37 točk, Damian Lillard pa je v zadnji minuti zadel devet od svojih skupno 28. Med zaslužnejšimi igralci je bil tudi Bobby Portis, ki je prispeval 22 točk in 10 skokov, medtem ko je Khris Middleton blestel z osmimi asistencami.

Milwaukee Bucks, ki so v polfinalu igrali že lani, se bodo za finalno vstopnico pomerili z zmagovalcem tekme med New York Knicks in Atlanta Hawks. Orlando je igral oslabljen zaradi poškodb nekaterih ključnih igralcev. Kljub temu je pod obroči z 32 točkami blestel Jalen Suggs.

Ligaški pokal lige NBA: Četrtfinale:

Zahod:

Oklahoma City (1) : Dallas (4) 118:104

Houston (2) - Golden State (3) Vzhod:

Milwaukee (1) : Orlando (4) 114:109

New York (2) - Atlanta (3)

Liga NBA, 10. december (ligaški pokal, četrtfinale):

