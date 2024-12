Dallas še sedmič zapored, Dončić je znova blestel #video

Vrhunci Luke Dončića

Toronto Raptors: Dallas Mavericks 118:125 Učinek Luke Dončića: 30 točk (met iz igre 9/20, 6/13 za 3, 6/6 prosti meti), 13 sk., 11 as., 4 ukr. žoge, 4 izg. žoge v 38 min Strelci: Irving 29, Thompson 20, Washington 13, Dinwiddie 11, Gafford 10, Lively II 7, Prosper 5

Luka Dončić je tokrat dosegel izjemnih 30 točk, 13 skokov in 11 asistenc, kar je bil njegov drugi zaporedni trojni dvojček. Skupno pa je dosegel že svoj 79. trojni dvojček v ligi NBA, kar pomeni, da se je na večni lestvici povzpel na sedmo mesto. S tem je prehitel legende, kot sta Wilt Chamberlain in James Harden. Mavericks pa so v svojo statistiko zapisali že sedmo zaporedno zmago. Teksašani imajo zdaj na svojem računu 16 zmag in 8 porazov in so na drugem mestu zahodne konference.

Luka Dončić je blestel že v prvem polčasu. Foto: Reuters

Ljubljančan je blestel že v prvem polčasu

Dončić je že v prvem polčasu pokazal, da je ta večer zelo razpoložen, saj je dosegel 15 točk, 8 asistenc in 6 skokov. Navijače je med drugim navdušil s spektakularno trojko z 11 metrov, ko je ob koncu druge četrtine zadel ob zvoku sirene in Dallasu zagotovil prednost 70:54. Manjkalo pa ni niti njegovih izjemnih podaj.

Poleg Dončića je na parketu blestel tudi Kyrie Irving. Ta je dosegel 29 točk, od tega je 14 točk dosegel v ključnih trenutkih prve četrtine. Oba skupaj sta zadela kar 12 od 17 trojk Dallasa. Dončić je bil uspešen pri šestih od trinajstih poskusov, Irving pa je zadel šest trojk od devetih poskusov. Velik del je pri Dallasu prispeval tudi Klay Thompson. Ta se je ustavil pri 20 točkah.

Kyrie Irving je dosegel 29 točk. Foto: Reuters

Toronto Raptors so zaostajali že za 24 točk, a so se v tretji četrtini vrnili v igro in uspeli zaostanek zmanjšati le na pet točk. Gradey Dick, ki je dosegel kar 27 točk, je s trojko minuto in pol pred koncem tekme znižal na 120:115, a je do konca tekme Dallas uspel zadržati njihov nalet, tako da so na koncu zasluženo slavili.

Pri Torontu je izstopal tudi Scottie Barnes, ki je dosegel 19 točk in rekordnih 14 asistenc. Jakob Poeltl, ki se je vrnil po bolezni, je prispeval 20 točk, medtem ko je Kelly Olynyk dodal 13 točk.

Naslednjo tekmo igrajo proti Oklahomi

Dallas v noči na sredo čaka zanimiva tekma, ko bodo igrali proti trenutno vodilni ekipi Zahoda, Oklahoma City Thunder. Dončić in soigralci bodo zagotovo želeli podaljšati zmagovalni niz.

Liga NBA, 7. december:

Lestvica:

