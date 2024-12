Katastrofa Lakersov: "To je sramota"

V noči na četrtek je bilo v ligi NBA odigranih šest tekem. Košarkarji Los Angeles Lakers so s kar 93:134 morali priznati premoč Miami Heat. Prvaki Boston Celtics so s 130:120 premagali skromne Detroit Pistons, Atlanta Hawks pa so s 119:104 zmagali na gostovanju pri Milwaukee Bucks, ki so tako niz zaporednih zmag končali pri številki sedem.

Košarkarji Los Angeles Lakers so zabeležili drugi zaporedni poraz, potem ko so na gostovanju pri Miami Heat izgubili s kar 41 točkami razlike (93:134). "To je sramota, vsi smo osramočeni. Nismo se borili, nismo bili profesionalni. Prevzemam odgovornost za poraz, a to potrebujemo tudi na parketu. Imam občutek, kot da trenutno nismo povezani in nismo ekipa," je bil po porazu razočaran trener J. J. Reddick. Miami je vodil z največ 43 točkami naskoka, skupno je vknjižil kar 42 asistenc, s čimer je postavil rekord franšize, zadeli so kar 24 metov za tri točke in izenačili rekord kluba, zmaga z 41 točkami naskoka pa je tretja najvišja v zgodovini kluba.

Tyler Herro je tekmo končal pri 31 točkah, kar 21 od tega (7 trojk) jih je dosegel v tretji četrtini. Jimmy Butler, ki ga v nekaterih govoricah povezujejo tudi z morebitnim prestopom v Dallas, je dodal 17 točk, Bam Adebayo pa je srečanje končal pri 14 točkah, desetih skokih in sedmih asistencah. Pri Lakersih je LeBron James prispeval 29 točk, iz igre je zadel 12 metov iz 18 poskusov in končal niz šestih zaporednih tekem, na katerih je zadel manj kot 50 odstotkov metov iz igre. Nazadnje je imel takšen niz v njegovi rookie sezoni 2003/04. Je pa v tretji četrtini dosegel svojo 2451. trojko v karieri, s čimer se je na večni lestvici po doseženem številu trojk na sedmem mestu izenačil s Kylom Korverjem. Lakers so izgubili šest od zadnjih osmih tekem, zadnja dva obračuna pa so izgubili s skupno razliko kar 70 točk.

Jalen Johnson je dosegel 23 točk. Foto: Reuters

Košarkarji Atlante Hawks pa so v Fiserv Forumu končali niz sedmih zaporednih zmag Milwaukeeja. Hawks so v gosteh slavili s 119:104. Gostujoča ekipa je skok dobila s 55:40, in v točkah v raketi prednjačila s 64:34, ob tem pa so svoje naredili tudi igralci s klopi (50:31). Na drugi strani je Milwaukee zadel le 42 odstotkov vseh metov iz igre, s črte za tri pa so Bucks metali z le 33-odstotno uspešnostjo. Jalen Johnson je ob zmagi dosegel 23 točk in 13 skokov, pri Milwaukeeju je Giannis Antetokounmpo prispeval 31 točk in enajst skokov, Damian Lillard je dosegel 25 točk (5/9 za 3).

Prvaki Boston Celtics so brez Jaysona Tatuma, ki ima težave z levim kolenom, s 130:120 premagali Detroit, ki je kljub temu da je dosegel 20 trojk, kar je največ v sezoni, klonil 15. v sezoni. Na drugi strani je Bosotn zdaj pri izkupičku 18-4. Jaylen Brown je za uspeh Bostona prispeval 28 točk in devet asistenc, dve manj je ob devetih skokih dodal Kristaps Porzingis, ki je slabe štiri minute tudi dokončno nagnil tehtnico na stran Celticsov. Tobias Harris je za Detroit prispeval 27 tok (6/9 za 3), le skok pa je do trojnega dvojčka zmanjkal Cadu Cunnighamu (27 točk, devet skokov, 14 asistenc).

Liga NBA, 4. december:

Lestvica: