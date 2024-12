Udarec za Čančarja, ki je prestal novo operacijo

Kot so sporočili iz tabora Denverja, je Čančar prestal artroskopsko operacijo levega kolena. Operacijo je izvedel zdravnik Riley J. Williams III v bolnišnici za specialno kirurgijo.

Zdaj ga čaka osem tednov okrevanja in prisilnega mirovanja, po tem pa bodo zdravniki vnovič ocenili njegovo zdravstveno stanje.

Čančar se je poškodoval 19. novembra na tekmi lige NBA proti Memphis Grizzlies. V taboru Nuggets so bili zaskrbljeni zaradi poškodbe in so sprva želeli pridobiti več mnenj različnih zdravnikov o tem, kako nadaljevati.

Na koncu sta se Čančar in ekipa odločila za operacijo, poseg, ki je slovenskega košarkarja iz igre izločil vsaj do začetka februarja.

Čančar je to sezono pred poškodbo kolena odigral le štiri tekme za Denver, tekme je izpustil tudi zaradi poškodbe gležnja. V povprečju je igral le 8,5 minute na tekmo in se ravno začel približevati stari formi, preden je po prehodnem zabijanju nerodno pristal na levem kolenu.

Slovencu to sezono tudi poteče pogodba z Denverjem in bo naslednjo sezono prost igralec. To je najbrž prelomen trenutek v njegovi karieri NBA, potem ko je izpustil celotno lansko sezono zaradi strgane križne vezi.

