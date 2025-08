Ti znaki horoskopa ne znajo ločiti službe od zasebnega življenja

Čeprav se je delovnik že zdavnaj končal, še vedno preverjajo elektronsko pošto, razmišljajo o jutrišnjem sestanku in čutijo nelagodje, ker ne počnejo "česa koristnega". Za te znake horoskopa velja, da težko postavijo mejo med službo in družbo.

Kozorog

Kozorogi so rojeni deloholiki. Radi imajo red, strukturo in občutek, da so nekaj dosegli, a težava nastane, ko se ne znajo zaustaviti. Pogosto delajo tudi po koncu delovnega časa, počutijo se odgovorni za vse in ne vedo, kako bi se izključili. Ker je uspeh bistvo njihove identitete, vsak neuspeh ali celo nedejavnost dojemajo zelo osebno. Ko jim kdo reče, naj se spočijejo, se jim zdi, da izgubljajo nadzor nad svojim življenjem.

Devica

Device težko delegirajo delo, ker so prepričane, da ga bodo same najbolje opravile. Perfekcionizem jih sili k temu, da tudi takrat, ko je delo opravljeno, še vedno preverjajo, ali je vse v redu. Pogosto si delo odnesejo tudi domov, čeprav jih ni nihče prosil za to. V mislih ves čas analizirajo, kaj bi lahko storile bolje – tako v službi kot zasebnem življenju. Njihov um dela tudi takrat, ko si telo poskuša izboriti potreben počitek.

Škorpijon

Škorpijoni se povsem prepustijo vsemu, kar počnejo. Ko jim v službi kaj ne gre po načrtih, to dojemajo zelo globoko ter intenzivno, in ko imajo kakšno še posebej pomembno nalogo, se s tem povsem poistovetijo. Meja med službo in zasebnostjo se pri njih hitro zabriše, ker svoje delo jemljejo zelo osebno. Skoraj nemogoče se jim zdi, da bi svoje zadolžitve komu prepustili, ko pa jim kaj ne gre od rok, jih to razjeda od znotraj.